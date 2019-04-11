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10:56 (мск), источник: Esquire

Джуд Лоу появился в плавках на съемочной площадке «Нового папы» — и покорил интернет

В соцсетях восхищаются тем, как красиво стареет актер, а журналисты пишут колонки о том, что Джуд Лоу — вдохновение для всех мужчин с редеющими волосами.

«Просто Джеймс Бонд», «Джуд Лоу показал свое идеальное тело», «Глаз не отвести», «Новые фото Джуда Лоу — это благословение» — такими заголовками сопровождались снимки со съемочной площадки «Нового папы», на которых актер в белых плавках гуляет по пляжу в Венеции.

«Новый папа» не будет прямым продолжением «Молодого папы», но, очевидно, оба сезона будут связаны между собой. В сериале Паоло Соррентино Джуд Лоу играет Ленни Белардо — первого италоамериканца, избранного папой римским Пием XIII. Дата выхода телешоу неизвестна.

Реакция на раздетого Джуда Лоу была, разумеется, восторженной. Главным образом в соцсетях отмечали, как красиво стареет актер.

Актер-соперник: Вау, Джуд, да у тебя залысины.

Джуд Лоу: [становится удивительно серьезным и характерным актером, а потом как будто бы без усилий выглядит еще горячее и, черт возьми, играет папу римского!]

«Я готова перейти в католичество. Возьмите меня в церковь».

Журналист The Guardian Стюарт Херитейдж вдохновился настолько, что даже написал колонку и назвал Джуда Лоу «вдохновением для людей с редеющими волосами».

«По правде говоря, на пути к этому Лоу экспериментировал с волосами, что свидетельствует о некотором отчаянии с его стороны. В онлайн-галереях можно увидеть, как он пытался с этим бороться: он отращивал волосы, брился, носил шляпу, ходили слухи, что он сделал пересадку волос (актер это отрицал). Наконец, у него все получилось. Ему 46 лет и он классный парень».

Чего бы ему это ни стоило, Джуд Лоу — живое доказательство, что лысеющий мужчина может возбудить весь интернет, особенно если он богатый, загорелый, привлекательный, знаменитый, хорошо сложен и переживает новый взлет в карьере и желает носить нижнее белье на публике. Джуд, от нас всех, спасибо.

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