Джуд Лоу появился в плавках на съемочной площадке «Нового папы» — и покорил интернет

«Просто Джеймс Бонд», «Джуд Лоу показал свое идеальное тело», «Глаз не отвести», «Новые фото Джуда Лоу — это благословение» — такими заголовками сопровождались снимки со съемочной площадки «Нового папы», на которых актер в белых плавках гуляет по пляжу в Венеции.
«Новый папа» не будет прямым продолжением «Молодого папы», но, очевидно, оба сезона будут связаны между собой. В сериале Паоло Соррентино Джуд Лоу играет Ленни Белардо — первого италоамериканца, избранного папой римским Пием XIII. Дата выхода телешоу неизвестна.
Реакция на раздетого Джуда Лоу была, разумеется, восторженной. Главным образом в соцсетях отмечали, как красиво стареет актер.
Актер-соперник: Вау, Джуд, да у тебя залысины.
Джуд Лоу: [становится удивительно серьезным и характерным актером, а потом как будто бы без усилий выглядит еще горячее и, черт возьми, играет папу римского!]
«Я готова перейти в католичество. Возьмите меня в церковь».
Журналист The Guardian Стюарт Херитейдж вдохновился настолько, что даже написал колонку и назвал Джуда Лоу «вдохновением для людей с редеющими волосами».
«По правде говоря, на пути к этому Лоу экспериментировал с волосами, что свидетельствует о некотором отчаянии с его стороны. В онлайн-галереях можно увидеть, как он пытался с этим бороться: он отращивал волосы, брился, носил шляпу, ходили слухи, что он сделал пересадку волос (актер это отрицал). Наконец, у него все получилось. Ему 46 лет и он классный парень».
Чего бы ему это ни стоило, Джуд Лоу — живое доказательство, что лысеющий мужчина может возбудить весь интернет, особенно если он богатый, загорелый, привлекательный, знаменитый, хорошо сложен и переживает новый взлет в карьере и желает носить нижнее белье на публике. Джуд, от нас всех, спасибо.