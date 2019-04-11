Рогозин: США намерены проводить «недекларируемые операции» после высадки человека на Луну

«Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — сказал глава «Роскосмоса».
Он также считает, что у Вашингтона нет именно военных интересов на Луне, однако американцы могут проводить эксперименты в условиях повышенной радиации, а также в условиях малой гравитации. Это может «представлять интерес и для военных», заключил господин Рогозин.
В 2018 году «Роскосмос» представил свою космическую стратегию страны на период до 2030 года. Среди новых приоритетов в космосе названы пилотируемые полеты на Луну, а также повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией.