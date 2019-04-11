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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин: США намерены проводить «недекларируемые операции» после высадки человека на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что высадка человека на Луну нужна США не только для выполнения политических задач, но и для проведения «неких недекларируемых операций». Такое заявление господин Рогозин сделал в интервью «Комсомольской правде».

Источник: Петр Кассин / Коммерсант

«Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — сказал глава «Роскосмоса».

Новость
Полеты во сне и на Луну

Он также считает, что у Вашингтона нет именно военных интересов на Луне, однако американцы могут проводить эксперименты в условиях повышенной радиации, а также в условиях малой гравитации. Это может «представлять интерес и для военных», заключил господин Рогозин.

В 2018 году «Роскосмос» представил свою космическую стратегию страны на период до 2030 года. Среди новых приоритетов в космосе названы пилотируемые полеты на Луну, а также повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией.

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