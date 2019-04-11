Вышел посмертный сингл диджея Авичи
Песня SOS была записана при участии американского певца Алоэ Блэка. Выручка от нее пойдет на благотворительность.
Песня SOS была записана при участии американского певца Алоэ Блэка. Выручка от нее пойдет на благотворительность.
Незадолго до своей смерти шведский диджей Тим Берглинг, известный как Avicii, работал над новым альбомом. Пластинка под названием Tim выйдет 6 июня 2019 года, и вся выручка пойдет в благотворительный фонд памяти музыканта, который будет заниматься профилактикой психических заболеваний и самоубийств.
11 апреля был опубликован первый сингл с пластинки. Песня SOS записана при участии певца Алоэ Блэка и уже доступна на всех платформах, в том числе и на Apple Music. На Youtube опубликован ролик с воспоминаниями поклонников об Авичи.
28-летний Avicii был найден мертвым 20 апреля 2018 года в столице Омана Маскате. Он покончил с собой.
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