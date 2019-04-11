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12:31 (мск), источник: Esquire

Вышел посмертный сингл диджея Авичи

Песня SOS была записана при участии американского певца Алоэ Блэка. Выручка от нее пойдет на благотворительность.

Источник: AP 2019

Незадолго до своей смерти шведский диджей Тим Берглинг, известный как Avicii, работал над новым альбомом. Пластинка под названием Tim выйдет 6 июня 2019 года, и вся выручка пойдет в благотворительный фонд памяти музыканта, который будет заниматься профилактикой психических заболеваний и самоубийств.

11 апреля был опубликован первый сингл с пластинки. Песня SOS записана при участии певца Алоэ Блэка и уже доступна на всех платформах, в том числе и на Apple Music. На Youtube опубликован ролик с воспоминаниями поклонников об Авичи.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Avicii был найден мертвым 20 апреля 2018 года в столице Омана Маскате. Он покончил с собой.

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