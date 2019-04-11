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17:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Мясо из черного золота. Какие продукты в нашем рационе сделаны из нефти

Из нефти могут производить не только пластиковые пакеты, но и продукты, которые в них лежат.

Источник: Reuters

Пищевая промышленность не стоит на месте, и вот мы уже начинаем бояться, что в скором времени производители накормят нас котлетами из нефти. И, кстати, боимся небезосновательно, так как из нефти уже производятся важные продукты, употребляющиеся как в пищевой промышленности, так и в домашней кулинарии.

Протеины из нефти

Проблема нехватки полноценных белков в питании людей уже давно стоит очень остро. Еще в конце XIX века люди понимали, что пищи скоро будет не хватать, уж очень быстро растет человечество. Продовольственную проблему пытались решить весь XX век, не останавливаются исследования и сейчас.

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В начале 1960 годов академик Александр Несмеянов, президент Академии наук СССР и ректор МГУ, предложил способ получения синтетических белков из отходов нефтехимического производства. С помощью его технологии можно получать мясные и молочные продукты, искусственную икру. Работа советским химиком велась по двум направлениям. С одной стороны, из нефтепродуктов синтезировали аминокислоты, основу белков. С другой стороны, выращивали на углеводородах нефти дрожжи, из которых потом получали пищевые белки.

С помощью технологии Несмеянова можно было получить мясные и молочные продукты, которые были в 4−5 раз дешевле, чем обычные мясо и молоко.

Правда, структуру настоящего мяса из синтетического белка воспроизвести не удалось, зато ученые получили колбасы и мясные полуфабрикаты, фарш, котлеты. Эти эксперименты начали сходить на нет после смерти Несмеянова.
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Причиной было в том числе недоверие советских граждан к синтетической, а не натуральной еде, и надо сказать, что влияние искусственных продуктов на здоровье еще толком не изучено, есть мнения, что они могут оказывать и негативное воздействие. Кроме того, массовое производство искусственного белка подорвало бы сельское хозяйство, лишило бы работы множество советских граждан. Поэтому белок из нефти в массовом производстве так и не появился. Белки синтезировали, но продукты эти шли на корм скоту.

А в наши дни животные протеины начали массово заменять белками растительными, производить псевдомолочные продукты из отходов зерновых культур, сои, бобовых и так далее. Как в пищевой промышленности, так и в животноводстве. Так что с нефтепродуктами мы сталкиваемся не только на бензозаправке и в салоне красоты (практически во всех кремах и шампунях присутствуют нефтепродукты), но и за столом по несколько раз в день.

Икра

Источник: Pixabay

Искусственная зернистая икра появилась как результат эксперимента группы академика Несмеянова. Сначала ее производили из белков молока и яиц, точнее из отходов молочного производства с добавлением желатина. Такая икра попала в массовое производство. Она производится и до сих пор, только уже не из молочных, а из растительных продуктов: водорослей, отходов от рыбы, агара или желатина.

Жевательная резинка

Источник: Pixabay

При создании жевательной резинки используются нефтяные полимеры, хотя сама резинка делается из природных компонентов. Но вот мягкость и «жевательность» она получает благодаря нефтепродуктам и веществам из них: искусственному воску, глицерину, ланолину, стеариновой кислоте. Поэтому жевательная резинка очень медленно разлагается — все благодаря нефти.

Аспирин

Источник: Pixabay

Большинство лекарств делаются из нефти и отходов от ее переработки. В том числе аспирин, который мы часто используем в домашней консервации — его добавляют в ягоды, протертые с сахаром, чтобы они не портились и не плесневели во время зимнего хранения. Кстати, нефтепродукты входят и в состав антибиотиков, антисептиков, которые так или иначе тоже могут присутствовать в нашей еде или питье. К примеру, антибиотики добавляют в бутилированную воду в жарких странах.

Ванилин

Источник: Pixabay

Натуральная ваниль стоит дорого. Поэтому в пищевой промышленности часто используют ее искусственный заменитель — ванилин. Его тоже делают из нефти. Искусственный ванилин стоит гораздо дешевле натуральных стручков, да и расходуется гораздо меньше — со всех сторон выгода. Ванилин добавляют в огромное количество изделий: выпечку, творожные сырки, массу и так далее.

Пищевые красители и консерванты

Источник: Pixabay

Очень многие пищевые добавки, красители, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса, производятся из нефти. Бензоат натрия широко применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта для мясных и молочных продуктов. Подавляет развитие микроорганизмов, бактерий, плесневых грибов, дрожжей. В больших дозах канцерогенен, ухудшает выделение пищевых ферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные реакции и ферментов, расщепляющих жиры и крахмал. Пищевые красители практически все производятся из нефти или на основе каменноугольной смолы. И все не полезны для здоровья. Вреднее всего красные красители, которые являются более или менее сильными канцерогенами.

Пластиковая тара

Источник: Pixabay

Нефть мы едим редко, зато упаковываем еду в нее часто. Все пластиковые контейнеры, бутылки, пакеты, одноразовые или даже многоразовые тарелки — весь пластик делается из нефти и отходов от ее производства. Для продуктов существует пищевой пластик, который можно нагревать и охлаждать, но все же безопасной такую упаковку назвать сложно, и специалисты рекомендуют хотя бы как можно меньше нагревать пластик вместе с находящейся внутри едой.

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