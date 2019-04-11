Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное
Из чего на самом деле делают картошку фри
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Как рожают в Японии: удивительные факты
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Бузову с новой прической перепутали с Костенко
«Королева Африки»: Ксения Собчак в пышной юбке в Кении
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
12Мир в розовом цвете
13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Аллегрова отказалась петь «Императрицу» и собралась засудить недовольных

Российская певица Ирина Аллегрова во время выступления в Краснодаре отказалась петь песню о шальной императрице. Об этом сообщает «Юга.ру».

Источник: РИА "Новости"

Артистка предпочла исполнить новые композиции и поговорить о женской судьбе.

Новость
Филипп Киркоров встал за кассу в «Макдоналдсе»

«В ходе такого монолога женщина из зала выкрикнула “Императрица”, а весь зал зааплодировал. Ирина в грубой форме отбрила эту женщину. В общем, из любимых песен мы услышали только три хита хриплым голосом», — поделилась впечатлением одна из посетительниц концерта, чьи слова были опубликованы в Instagram-аккаунте typodar.

Также слушательница отметила, что вовремя мероприятия гостям запретили пользоваться мобильными телефонами. Утверждается, что охранники светили лазером на всех, кто доставал гаджеты.

По словам представителя концертного агентства, директор певицы готовится подать иск в суд против девушки, оставившей критический комментарий, за клевету и нарушение авторских прав.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что не так с сексом в «Игре престолов»
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
В Кремле с пониманием отнеслись к эмоциям Лукашенко
Дачникам не запретят выращивать овощи и фрукты
Рогозин заподозрил США в «недекларируемых операциях» на Луне
Хоккеист забил ртом и остался без зубов (видео)
На Филиппинах нашли новый вид человека
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Спорт
Победа «Барсы» уникальна. 3 доказательства Вальверде изменил клуб. Возможно, зря
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Как рожают в Японии: удивительные факты Суши для беременных, никакого обезболивания и пуповина на память
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь