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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Китайский МИД: реинкарнация должна соответствовать китайским законам и положениям

Официальные представители китайского правительства отреагировали на госпитализацию 83-летнего тибетского духовного лидера далай-ламы. Ранее стало известно, что врачи диагностировали у него инфекцию органов грудной клетки, но состояние его сейчас стабильное.

Источник: AP 2019

Отвечая на вопрос о том, как китайский МИД может прокомментировать ухудшение здоровья далай-ламы, который среди его последователей считается одним из воплощений Будды, официальный представитель внешнеполитического ведомства Лю Кан заявил, что в любом случае «реинкарнация живущих Будд, включая далай-ламу, должна соответствовать китайским законам и положениям, а также следовать религиозным ритуалам и историческим нормам». При этом официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай уважает религиозные чувства всех своих граждан.

Ранее далай-лама, который находится в сложных отношениях с официальным Китаем, осудил отношение китайских властей к его реинкарнации. В 2011 году он выпустил заявление, в котором отметил: «Они ждут моей смерти и говорят, что признают 15-го далай-ламу исходя из своего выбора. Очевидно, что их недавно принятые правила, положения, а также заявления четко обозначили их стратегию по обману тибетцев».

Евгений Хвостик

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