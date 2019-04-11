Китайский МИД: реинкарнация должна соответствовать китайским законам и положениям

Отвечая на вопрос о том, как китайский МИД может прокомментировать ухудшение здоровья далай-ламы, который среди его последователей считается одним из воплощений Будды, официальный представитель внешнеполитического ведомства Лю Кан заявил, что в любом случае «реинкарнация живущих Будд, включая далай-ламу, должна соответствовать китайским законам и положениям, а также следовать религиозным ритуалам и историческим нормам». При этом официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай уважает религиозные чувства всех своих граждан.
Ранее далай-лама, который находится в сложных отношениях с официальным Китаем, осудил отношение китайских властей к его реинкарнации. В 2011 году он выпустил заявление, в котором отметил: «Они ждут моей смерти и говорят, что признают 15-го далай-ламу исходя из своего выбора. Очевидно, что их недавно принятые правила, положения, а также заявления четко обозначили их стратегию по обману тибетцев».