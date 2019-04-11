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19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанном на телеканале «Россия 24». Об этом журналист написал у себя в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Долин назвал репортаж лживым и гнусным и отметил, что не может мириться с таким отношением телеканала к нему и его семье. «Это недопустимо, и, хотя радиостанции ВГТРК не имеют прямого отношения к телеканалам, сути это не меняет. В холдинге, позволившем себе такое, я работать не могу и не буду», — объяснил кинокритик свое решение.

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Речь идет о сюжете, показанном на «России 24» в марте 2019 года. В нем обсуждался пост Долина в Facebook с критикой фильма о конфликте в Косово «Балканский рубеж», вышедшего в российский прокат 21 марта. Телеведущий заметил, что Долин посмотрел лишь часть фильма, и за его плохим отзывом о картине могли стоять корыстные мотивы. «Одновременно с “Балканским рубежом” вышла лента “Закатать в асфальт” прокатчика-конкурента, в руководстве которого числится жена Долина», — сказал ведущий телеканала в эфире.

В комментарии «России 24», который был включен в сюжет, Долин ответил, что не намерен извиняться за свой отзыв, так как это публикация в соцсети. Ту же самую мысль он повторил и в своем посте в Facebook об уходе с ВГТРК. «Мой Facebook — мое персональное пространство, в нем я писал, пишу и буду писать все, что мне заблагорассудится. О фильмах, которые я не досмотрел, вовсе не смотрел или выдумал из головы. И не о фильмах: о своих друзьях, семье, цветении сакуры. Не любо — не читайте», — написал он.

Долин поблагодарил тех людей, под чьим началом работал на радиостанциях. «Они прекрасно знали, на что идут, пуская меня в эфир и отстаивая перед высшим руководством мое право говорить то, что я действительно думаю», — написал кинокритик.

Долин — главный редактор журнала «Искусство кино» и кинообозреватель телепередачи «Вечерний Ургант». «Балканский рубеж» — российско-сербская военная драма режиссера Андрея Волгина о захвате аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.

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