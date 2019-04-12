Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/ — Запуск корабля состоится 20 июля, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/ — Запуск корабля состоится 20 июля, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Госкорпорация «Роскосмос» и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
«Да, это официально анонсировано Роскосмосом. Согласованная позиция России и NASA», — сказал Власов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, будет ли пилотируемый запуск перенесен на 20 июля.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о просьбе NASA перенести запуск «Союза» с 6 июля на конец месяца. На этом корабле к МКС должны полететь космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия).
Как сообщил ТАСС источник в