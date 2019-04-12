Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ
То самое, которое не стало удалять новость о надписи, оскорблявшей Путина.
То самое, которое не стало удалять новость о надписи, оскорблявшей Путина.
Доступ к сайту информационного агентства «Яркуб» ограничен по требованию Роскомнадзора, сообщила редактор этого СМИ Марина Седнева в Facebook: под блокировку попал сайт целиком.
Решение о блокировке Роскомнадзор принял 9 апреля, пишет Сиднева, и
Роскомнадзор внес в реестр только страницу со статьей о подростке, а не сайт целиком, утверждает представитель службы. Сотрудники двух
«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здании местного УВД.
Полиция ищет человека, который в выходные написал на колоннах местного УВД «Путин ****р», сообщило утром 1 апреля агентство «Яркуб». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.
Поправки об ограничении распространения материалов, которые выражают явное неуважение к обществу и государству, вступили в силу в пятницу, 29 марта. По новому закону,
Большинство ярославских СМИ после просьб Роскомнадзора и ФСБ новость о надписи удалили или отредактировали ее таким образом, что из текста исчезло упоминание Путина.
Фактически это стало первым случаем применения закона об оскорблении властей.
Вечером 11 апреля Сиднева сообщила, что «Яркуб» скрыл новость о подростке и направил соответствующее уведомление в Роскомнадзор. Служба проверит, удален ли текст о суициде, и тогда примет решение о снятии ограничения к странице со статьей, говорит представитель Роскомнадзора.