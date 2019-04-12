Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Александр Домогаров мечтает о дочке
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Александр Домогаров мечтает о дочке
В Греции родился ребенок от троих родителей
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
“Полдня в полиции”: Кудрявцева попала в беду в Лондоне
“Из неё вышла бы продавщица”: Дробыш о Бузовой
Почему обманывать полезно: 7 скрытых выгод
Анна Семенович ищет личного сантехника в Челябинске
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
Какой была Россия 25 лет назад (фото)
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
00:44 (мск), источник: Ведомости

Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ

То самое, которое не стало удалять новость о надписи, оскорблявшей Путина.

Доступ к сайту информационного агентства «Яркуб» ограничен по требованию Роскомнадзора, сообщила редактор этого СМИ Марина Седнева в Facebook: под блокировку попал сайт целиком.

Решение о блокировке Роскомнадзор принял 9 апреля, пишет Сиднева, и хостинг-провайдер сначала не мог объяснить агентству, что именно вызвало претензии чиновников. В процессе мониторинга сайта «Яркуб» была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, объяснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора, а именно — новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида. Пропаганда суицидов, в том числе описание методов, запрещены в России. Новость была опубликована «Яркубом» в июне 2018 г. Такую же новость опубликовали еще несколько местных СМИ.

Читайте также
Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Роскомнадзор внес в реестр только страницу со статьей о подростке, а не сайт целиком, утверждает представитель службы. Сотрудники двух компаний-операторов связи, у которых есть доступ к полной версии реестра, это подтвердили. Но «Яркуб» использует для сайта протокол с дополнительным шифрованием https, из-за технических особенностей которого провайдеры не могут блокировать отдельные страницы, а только ресурс целиком, объяснил один из собеседников «Ведомостей».

«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здании местного УВД.

Полиция ищет человека, который в выходные написал на колоннах местного УВД «Путин ****р», сообщило утром 1 апреля агентство «Яркуб». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

В разговорах с местными редакциями сотрудники Роскомнадзора, в частности, сослались на новый закон об оскорблении властей.

Поправки об ограничении распространения материалов, которые выражают явное неуважение к обществу и государству, вступили в силу в пятницу, 29 марта. По новому закону, интернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора — или будут заблокированы. Также им грозит штраф от 30 000 руб.

Большинство ярославских СМИ после просьб Роскомнадзора и ФСБ новость о надписи удалили или отредактировали ее таким образом, что из текста исчезло упоминание Путина.

Фактически это стало первым случаем применения закона об оскорблении властей.

Вечером 11 апреля Сиднева сообщила, что «Яркуб» скрыл новость о подростке и направил соответствующее уведомление в Роскомнадзор. Служба проверит, удален ли текст о суициде, и тогда примет решение о снятии ограничения к странице со статьей, говорит представитель Роскомнадзора.

 «ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтов
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
МИД России прокомментировал арест Ассанжа
Минск остановит нефтепровод «Дружба» после заявлений Лукашенко
Израильский аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за репортажа о его семье
Ирина Аллегрова отказалась петь «Императрицу»
Какие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Спорт
Официант рассказал, как начался конфликт Кокорина и Пака Также свидетель сообщил, что вся компания вела себя шумно и нецензурно выражалась
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Киркоров впервые рассказал о неудачной беременности Пугачевой Примадонна была беременна в 1996 году. Тогда певица решила не прибегать к помощи суррогатной матери
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь