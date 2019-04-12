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12:09 (мск), источник: Аргументы и факты

«Он, наверное, сам кот». Как Юрий Куклачев научился работать с кошками

12 апреля 1949 года родился всемирно известный клоун, который научился работать с кошками и создал для них театр.

Источник: РИА "Новости"

Не Бобик

Юрий Куклачев часто рассказывает, что его путь в клоуны был не самым простым. В детстве один родственник задал ему простой вопрос — кем он хочет быть? И маленький ребенок не спал ночь, перебирал профессии. Он отказался от идеи быть водителем, врачом… потом решил стать летчиком — но оказалось, что его мутит даже на качелях. Тогда же отпала мысль о том, чтобы стать моряком. А потом этот восьмилетний малыш увидел по телевизору Чарли Чаплина — и понял, что нашел свою цель. «Оказалось, что я тоже могу рассмешить».

Я вспоминаю эту ночь как кошмарный сон. Я не спал, а думал, что буду делать, чему хочу посвятить жизнь. Я начал искать себя.
Юрий Куклачев

Куклачев оказался на редкость целеустремленным — впрочем, наверное, другие и не становятся звездами. С четвертого класса он пытался поступить в цирковое училище, ему год за годом отказывали, но он не сдавался. Случайно попал в народный цирк — и начал там активно заниматься. Из школы, правда, ушел, поступил в ПТУ, учился на печатника, подрабатывал в издательстве «Молодая гвардия».

Юрий Куклачев, 1976 г. | Источник: РИА "Новости"

Типичный клоун

В 16 лет Куклачев стал лауреатом всесоюзного конкурса (его отметил председатель жюри, знаменитый Олег Попов), и он все же поступил в цирковое училище — после семи безуспешных попыток. Правда, сразу после поступления он серьезно поранил ногу, едва не «подсел» на морфий, который ему кололи, чтобы снять боль от заживающего нерва. Его даже собирались отчислить «как инвалида», но директор училища заступился — и через несколько лет в СССР появился еще один клоун — Юрий Куклачев.

В цирке нас с женой приняли холодно, равнодушно, можно сказать — в штыки. Мол, приехал какой-то печатник из типографии. А я ведь клоун-пародист, акробат и жонглер, большого смеха не вызывал.
Юрий Куклачев
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Ему и вновь встреченный на жизненно пути Олег Попов посоветовал искать свой стиль, потому что таких же клоунов — миллион. Куклачев совету внял, но поиски заняли несколько лет. А нашел на улице, в кустах — маленького котенка, который получил кличку Кутька.

Кошки, кошки, кошки

Дрессировке кошки не поддаются — в отличие, например, от более крупных хищников семейства кошачьих. Но та ниша в цирке была занята, как раз тогда формировалась династия Запашных. А вот с кошками до Куклачева никто не работал.

Со Стрелкой (вторая кошка, появившаяся у Куклачевых — ред.) мы создали номер «Кот и повар», который восхитил весь мир.
Юрий Куклачев

С этим номером у него получилось попасть в московский цирк, выступление понравилось Леониду Брежневу. Клоуна с необычными питомцами приметили иностранные импресарио, последовали и первые зарубежные гастроли, причем прямо в Канаду. Там кошки Куклачева приглянулись и канадскому премьер-министру…

Все это происходило не без сложностей — и паспортов не выдавали, и требовали не брать с собой жену. Но в итоге все складывалось успешно — иностранцы требовали только «клоуна с кошкой» и получали его.

Юрий Куклачев с дрессированной кошкой на арене цирка, 1976 г. | Источник: РИА "Новости"
На нас, может быть, многие советские клоуны обиделись — они стали меньше ездить на гастроли. А мы ездили по всему миру — в Америку, Францию, Бельгию, Японию, Аргентину, Венесуэлу.
Юрий Куклачев
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В 1990-м Куклачев ушел из Госцирка и организовал свой собственный театр кошек; власти Москвы выделили ему помещение бывшего театра «Призыв» на Кутузовском проспекте.

Тогда же он начал проводить «уроки доброты» для детей и подростков. Первый из них прошел в 1989 году в Париже; сейчас эти уроки превратились в образовательный проект «Школа доброты», с методическими пособиями и развлекательными уроками в том числе и в детских исправительных учреждениях.

Нет секрета

В принципе, Юрий Куклачев методов работы с кошками не скрывает. Он и на творческую встречу в РИА «Новости» взял трех актрис своего театра — чтобы показать, что ничего необычного в их поведении нет. Вернее, есть — одна из кошек умеет стоять на передних лапах, но это, как говорит артист, редкая особенность. В остальном эти представители племени кошачьих ничем не отличались от миллионов своих собратьев, живущих в домах и квартирах обычных людей.

Источник: РИА "Новости"

Кошки упоенно карабкались на верхотуру, а потом высматривали место, куда можно перепрыгнуть, охотились за «мышкой» — пушистым мячиком на резинке (к слову, успешно). Одна из кошек спокойно сидела на высокой трапеции, которую Куклачев ронял туда и сюда; секрет, оказалось, был в том, чтобы кошка падала в сторону хвоста — если она видит, что происходит, то тут же спрыгивает и убегает.

В общем, после такого представления кажется, что повторить эти простые трюки дома достаточно легко.

Немного терпения — и пусть твой любимец не будет ходить на передних лапах, но уж по двум брусьям точно пройдет. Не пройдет. Или сделает это не так, как в театре кошек. Но, скорее всего, не сделает совсем. Просто не захочет. Уговаривать их умеет только Куклачев.

«Он, наверное, и сам кот, — рассказывает жена артиста Елена Куклачева. — Он находил и находит себе собратьев, которые ему помогают в работе. Он вкладывает в каждую кошку свою энергетику и свои знания, они становятся акробатами, потому что Юра стоит на руках, и смешными клоунами. Они выходят на сцену и удивляют даже нас, хорошо с ними знакомых. Одно точно: если кошку не погладить, она никогда не расскажет, чего ей хочется».

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