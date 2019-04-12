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12:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Новом Уренгое объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку цифрового баяна для школы искусств, который может обойтись городу в 460 тысяч руб., сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

В администрации стоимость закупки связали с условиями на рынке музыкальных инструментов. Там сообщили, что был изучен рынок музыкальных инструментов и выбран не самый дорогой музыкальный инструмент.

Ранее СМИ обратили внимание на заявку, появившуюся на сайте единой информационной системы в сфере закупок, размещенную местной администрацией. Указывалось, что администрация готова заключить контракт на поставку баяна с цветным жидкокристаллическим дисплеем стоимостью до 460 тысяч руб.

Заказчиком выступила местная Детская школа искусств имени Рахманинова.

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