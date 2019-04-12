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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Снимок Ким Кардашьян на обложке Vogue разозлил читателей

Читатели раскритиковали модный журнал Vogue за фотографию Ким Кардашьян на обложке майского номера. Негативные комментарии появились в официальном Instagram-аккаунте издания.

Источник: AFP 2019

Многих поклонников возмутило, что первая страница посвящена звезде реалити-шоу, а не модели.

«Какой же выгодный выбор, Vogue. Раньше легендарный журнал отстаивал несколько другие ценности. Разочарование и деградация», — высказался звездный стилист Маркус Франсис. «Ужасный пример для молодых девушек. Американскому Vogue конец. Анне Винтур пора в отставку», — заявили другие пользователи соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

«О боже. Я так скучаю по старому доброму Vogue с настоящими моделями и новаторами в мире моды», — ностальгировали третьи. «Ну, почему? Ведь так много интересных женщин могли попасть на эту обложку. Очень ленивый выбор», — поддержали четвертые.

Обложку нового выпуска журнал анонсировал в среду, 10 апреля. На снимке Ким Кардашьян позирует на бежевом фоне с мокрыми волосами, в коричневом вязаном топе и в ожерелье из крупных металлических звеньев. В описании к посту Кардашьян заявила, что мечтала об этой съемке с раннего детства, хотя окружающие утверждали, что ее мечте не суждено сбыться.

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