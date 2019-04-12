Юра, мы всё. Что происходит в Гагарине, на родине первого космонавта

От Петра I до Юрия Первого
В истории города Гагарин два главных человека. Петр I приказал организовать у реки Гжати пристань, вокруг нее оформил город и согнал купцов. 260 лет спустя Юрий Гагарин уже в статусе большого советского политика приезжал в город и решал вопросы земляков.
Работницы музеев до сих пор восхищаются, как каждое возвращение космонавта на родину превращалось в миссию по решению проблем. Став героем планеты, он привозил в Гагарин ведущих политиков, музыкантов, актеров. И грустно констатируют, что с того времени никто больше не был хотя бы немного заинтересован в развитии Гагарина.
И летчику-космонавту, и императору в городе взрастили памятники. Первому, конечно, больше.
Гагарин и 34 года его жизни — все, что есть у одноименного города даже сейчас, через 58 лет после Первого полета.
Глядя на пейзажи Гагарина, сложно поверить, что до Москвы всего 183 км. И это без учета границ Новой Москвы. Расстояние между Гагариным и Москвой меньше, чем между Гагариным и Смоленском. Но именно в состав Смоленской области входит город.
Если представить, что вокзал — лицо города, то Гагарин местные власти долго и настойчиво избивали.Само здание — уютное, пусть и небольшое. Но сразу от него уходит дорога, которую не хочется видеть больше никогда. К сожалению, из таких дорог состоит примерно весь город, включая центр.
«У вас сын небо покорил, а вы икону вешаете»
Любые упоминания Юрия Гагарина и религии в одном предложении кажутся неловкими. Все, что делал летчик-космонавт, во что верил и чем руководствовался, соответствует идеям коммунизма. А тот церковь отвергал.
Специально или нет, на центральной площади памятник Гагарину установлен так, что герой СССР смотрит четко на здание Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Чуть ли не рукой ей машет.
Впрочем, в домах-музеях семьи Гагариных ожидает еще более неожиданное открытие: в углу комнаты под потолком установлены иконостасы с иконами. Так же и в Клушино, где Гагарин провел детство. И в доме, где его родители жили позже.
Сотрудницы музеев рассказывают, что вообще-то все дети в семье Гагариных были крещеные. А конфликт идеологии и религии случился лишь раз.
Однажды к родителям Юрия приехали высокие военные чиновники. Они увидели иконы и наказали отцу космонавта: «У вас сын небо покорил, а вы икону вешаете — уберите». Предложение-приказ исполнили: иконы вынесли в сарай. Оттуда они благополучно исчезли, их дальнейшая судьба неизвестна. А на месте сарая сейчас стоит гагаринская «Волга» в стеклянном павильоне.
Этих историй не найти в книгах, но работники музея рассказывают их со ссылкой на племянницу и крестницу Юрия Алексеевича, которая сейчас руководит всем музейным комплексом. История про иконы — из ее воспоминаний детства и юности.
Я ♡ Гагарин
По дороге, вымощенной серой прошлогодней пылью, можно прийти в облагороженный по местным меркам парк имени Федора Солнцева. Это один из 26 расстрелянных Бакинских комиссаров, уроженец Гагарина.
Какие герои, такой и парк. Рассказывают, что в 90-е в прудах парка находили свой последний приют многие хорошие и не очень граждане. И когда водоемы чистили в рамках программы облагораживания, то вместе с мусором находили и мертвых людей. История, впрочем, настолько криповая, что скорее кажется местной байкой.
В восстановленном виде парк и пруды все равно выглядят плохо: даже небольшая набережная у пруда не спасает. Возможно, летом все воспринимается лучше, но есть ощущение, что наплыв туристов в Гагарине бывает дважды: в марте, когда у Юрия Гагарина день рождения, и в апреле на День Космонавтики.
В рамках облагораживания парка установили стенд для фото «Я ♡ Гагарин». В инстаграме целых две фотографии рядом с ним за последние месяцы.
Сложно понять, в какой момент центр превращается в окраины. Кажется, на первой же соседней улице. От памятника Юрию Гагарину (сердце города) до кладбища, где похоронены его родители и родственники — полтора километра по прямой. Но по ощущениям уходишь даже за пределы города. За кладбищем и часовней возле него начинается трасса.
Про 21-й век в городе напоминает немногое. Например, идеально ловит интернет и работает приложение по заказу такси. И то, и другое, судя по всему, появилось недавно. По крайней мере, мне на полном серьезе давали номер службы вызова такси на случай, если оно понадобится.
«Какая уха? Как там полеты?!»
Вообще-то музеи Гагарина — самое чистое и светлое из достопримечательностей. Хотя первая попытка попасть к знаниям о жизни космонавта закончилась провалом.
— Вход 200 рублей. Сдачи не будет — кассу сдали, — устало отфутболивает женщина на кассе. — Карты не принимаем. Банкомат? В центре города.
С каждым новым тезисом музеи становились все дальше. Хорошо, что в масштабах Гагарина до центра идти 10 минут.
Выставочным залом Дома космонавтов заведует пожилая женщина, которая быстро объясняет правила просмотра экспозиций: в каждой комнате ходить по часовой стрелке.
За несколько помещений удается прожить всю жизнь космонавта-героя. Оккупация и школа, училище, академия, космос, мировая популярность и грустная смерть. Главные экспонаты музея — фотографии. Подписи характерные: «И на обеде о работе» или «Какая уха! Как там полеты?!». Стиль времени, в которое Гагарин жил.
Есть и экспонаты, которые к Гагарину имеют косвенное отношение, вроде фотоаппарата, подаренного им племяннику. Или сувениры от восхищенных представителей стран, которые он посещал.
Сейчас сюда приводят школьников, чтобы они погрузились в атмосферу тяжелого послевоенного времени. Например, попробовали написать что-нибудь, используя металлические палочки и свекольный сок вместо привычных ручек. Сложно сказать, зачем это современным детям, для которых уже и ручки — отголосок прошлого на фоне сенсоров и клавиатуры.
Дома-музеи — не объединенная экспозиция, но всего их три. Каждый очень маленький: несколько лаконичных комнат. Особенно в самом дальнем доме-музее, который стоит в селе Клушино. Это 13 км от Гагарина, маленький населенный пункт.
«Батька порядок наведет»
В Клушине и родился в будущем самый известный человек Советского союза. Обычное село, в котором все более-менее важные события произошли несколько веков назад. В 1812 армия Наполеона потрудилась тут все выжечь. И далее население только убывало. В 2010 году в Клушине официально жили около 400 человек.
Дом-музей Юрия Гагарина тут выделяется только ухоженностью. Вход во двор был закрыт на кольцо из проволоки. Поднимать его самостоятельно было неловко — все-таки родина национального героя. Но на звонок в музей из домика вышла женщина и поинтересовалась: «Рук что ли нет открыть?!». Выяснилось, что калитку закрывают от соседской собаки. «Бегает, скотина», — объяснила смотрительница.
На недавний юбилей космонавта у домика установили памятную плиту. А чуть позади основного дома — землянка, где семья Гагариных переживала оккупацию.
— Ты, здоровый! Голову береги, — предупреждает, присматривающая за музеем женщина. — На входе все наклоняются, а на выходе обязательно бьются.
Потом она обязательно (и азартно) уточняет, стукнулся ли. Мне повезло. Стоит ли рисковать головой ради скудной экспозиции — вопрос. Если вы хоть раз бывали в обычной деревне, вряд ли вас удивит цветастое покрывало и самовар. Даже в землянке.
В условиях информационного голода вся фактура — от этих самых женщин-смотрительниц. Они тут больше, чем просто выдают билеты и рассказывают истории. Они фактически живут на работе (рядом с домами есть огородики, а на подоконниках — рассада) и грустят, что вокруг их комплексов в селе и городе все разваливается. Почему-то особо стыдятся упреков от туристов из Белоруссии. Говорят, что они первым делом сокрушаются: «Вот Батька бы обязательно навел здесь порядок».
Хотя в Клушино заезжают и иностранцы. И очень удивляют местных.
— Один раз приехали негры, — совершенно спокойно рассказывает смотрительница. И понимаешь, что в ее словах ноль расизма — ну мало ли кто и откуда приехал, дело не в этом. — Здоровенные лбы! Несколько парней, с ними две девчонки и переводчик. Дело было летом, у нас черная сморода поспела. И я переводчику говорю: «Вы чего стесняетесь? Ешьте смороду». Знаешь, что характерно? Они всю зеленую съели, а черную не тронули.
Что и почему характеризует данная ситуация, выяснять времени не было: в Клушино можно приехать на такси, но вызвать машину для обратной поездки уже не выйдет. Выбираться из Клушино нужно автобусом.
Всем этим музеям при домашней ухоженности и любви, которую вкладывают сотрудники, не хватает одного — современности. Гагарин и его подвиг были прорывом в будущее. А музеи на ракете уносят в прошлое. А еще не хватает музея или хотя бы одного зала о роли Гагарина в мировой поп-культуре. Впрочем, для этого есть целый город.
«Жму на старт»
Плюс и минус Гагарина — ты легко ощущаешь себя в нем одиноким. Вокруг практически нет людей. Потом ловишь себя на ощущении, что мимо тебя в разное время проходят одни и те же люди. В музеях — добрые и уютные работницы, на улице — одинаково серо-синие сотрудники дорожной службы. Стоит уйти чуть в сторону от условного центра, и люди исчезали вообще.
Все потенциальные прохожие будто давно сказали «Поехали!» и отчалили из Гагарина в Смоленск или Москву.
Увидеть больше 5 человек разом удалось в кафе на центральной площади. Небольшая компания отмечала какой-то праздник. Уходя, судя по словам официантки, украла бутылку водки. Гагаринский гедонизм.
В какой-то момент (очень быстро) накрывает осознание, что близость всех привычных условий комфорта — иллюзия. Гагарин похож на грустный район любого крупного города России, который забыли изменить в лучшую сторону и обжить. А бесконечные кварталы частных домов разных стилей и дороговизны делают город похожим на тонкий слой масла, который размазали по территории, которая раньше называлась Гжатск.
Единственный раз загустевшее время и пространство Гагарина разорвала группа школьников. По тротуару шли типичные старшеклассники с подвернутыми джинсами, «сижками» и портативной колонкой. Из нее хрипел на полную громкость «Астронавт» от рэпера ATL. Они и без Гагарина знают, куда поедут через несколько лет, у них новые гимны и герои.
«В латах блестящих взойду на трап в 4:18 утра
Циферблаты спящие ждут команду
На штурвале моя не дрогнет рука
4:19 проверка связи
Ласточка в ответ подкрылкой лязгнет
У ласточки отличная стабилизация
Жму на старт в 4:20».
Павел Пучков, Фото: Катерина Арисова, П. Пучков