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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые популярные города России для отдыха с детьми на майские праздники

Картографический сервис MAPS.ME советует самые интересные и познавательные места в Санкт-Петербурге, Севастополе, Казани, Москве и Ярославле, куда родители могут сводить ребенка в период продолжительных весенних выходных.

Россияне с нетерпением ждут майские праздники: в этом году страна отдыхает полных девять дней — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Многие соотечественники в эти периоды отправятся в небольшое путешествие по стране с детьми. Портал tvil.ru составил рейтинг самых популярных городов для поездок с детьми на майские праздники, возглавил который Санкт-Петербург. На втором месте — Севастополь, на третьем — Казань. Замкнули пятерку Москва и Ярославль.

Санкт-Петербург

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Пожалуй, каждый из нас, планируя первую поездку в царские края, планирует увидеть Эрмитаж, разводные мосты на Неве и Зимний дворец. Затем по традиции следует Ленинградский зоопарк, в котором обитает около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб. Если же стоит задача адаптировать список достопримечательностей под детские нужды и запросы, то можно познакомить ребенка с искусством и культурой через игру.

Музеи:

  • «Музей игрушки» — это именно то место, куда стоит пойти с детьми. От родного плюшевого мишки до современной куклы — здесь можно найти самые неожиданные игрушки из разных эпох. Музей состоит из трех больших залов. Можно воспользоваться услугами экскурсовода, тем более, что у каждой игрушки есть своя «история жизни».
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  • Самый большой Планетарий в мире не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Огромный купол диаметром 37 метров, полнокупольная проекция и объемный звук создают ощущение, что вы находитесь в самом центре Галактики. На майские праздники Планетарий предлагает детям от 4 лет познавательные фильмы «Хабби. Опасное приключение», «Путешествие с Планетаршей». Ребята постарше могут принять участие в опытах по физике, ощутить вращение Земли, почувствовать прочность хрупкой лампочки, исследовать особенные свойства воздуха и даже остановить время.
  • Шоу-музей «Гранд Маркет Россия» — лучший способ показать ребенку за день всю страну. Во время интерактивного путешествия пересекаются часовые пояса, день сменяется «ночью»
  • Музей иллюзий, где также расположились Стеклянный лабиринт, Дом великана, сад бабочек и контактный зоопарк.
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Театры:

  • Кукольный театр Сказки на Московском проспекте уже подготовил афишу на майские праздники. Знакомые всем «Сказка о царе Салтане», «Айболит», «Карлик Нос», и другие в исполнении кукол, а также удивительная история бабочки будут представлены вниманию самых маленьких зрителей и их родителей.
  • Михайловский театр покажет «Чипполлино» и «Лебединое озеро».
  • В театре «Бродячая собачка» можно посмотреть в майские праздник «Три поросенка», «Муха-цокотуха», «Колобок», «Чудо-репка».
  • В афише Большого театра кукол — «Маленький принц», «Айболит», «Сказка про Емелю».

Парки развлечений:

  • «Волшебная миля» — это 3000 квадратов современных технологий, ярких декораций и необычных аттракционов, а также более 40 различных игровых зон для детей всех возрастов. Среди популярных аттракционов: зеркальный лабиринт, сферический кинотеатр, Золотая лихорадка и ристалище, где каждый может сразиться с настоящим ниндзя или стать самураем.
  • Angry Birds — тематический парк в ТРК «Европолис», в котором «живут» популярные герои одноименной игры. Огромная территория разделена на девять зон, в каждой из которых для детей приготовлено приключение.
  • «Высотный город» — парк экстремальных приключений для детей от 5 лет и взрослых. На высоте от 1,5 до 7 метров проложены трассы различной сложности. Рядом всегда находится опытный инструктор.
  • 8 и 9 мая вечером можно отправиться на шоу знаменитого Cirque du Solei «ТОРУК — Первый полет». Шоу поставлено по мотивам всем известного фильма Джеймса Кэмерона «АВАТАР». Представление состоится в Ледовом дворце.

Севастополь

Город-герой по праву ассоциируется с Великой Победой. И не зря — основные достопримечательности и музеи города посвящены именно Великой Отечественной войне. Помимо мероприятий в честь 9 Мая, он приготовил семьям с детьми много интересного на протяжении весенних «мини-каникул».

Музеи:

  • Панорама «Оборона Севастополя» — один из крупнейших музеев данного формата. Описывает события 6 июня 1855 года.
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  • Посещение Малахова кургана будет как нельзя кстати в эти дни. Куда интереснее изучать историю на месте сражения, чем рассматривать картинки учебника в классе. Здесь дети своими глазами увидят экспонаты Крымской Великой отечественной войны.
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Театры:

  • Севастопольский центр культуры и искусств приглашает самых юных гостей города на шоу «Два кота и одна кошечка». Для детей постарше — комедия «Чудотворцы».
  • Театр им. Кукол покажет на праздники «Солнышко и снежные человечки», «Оскар и розовая дама», «Терем ОК». Билеты желательно купить заранее, иначе рискуете не успеть.
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Парки развлечений:

  • Веревочный парк «Остров сокровищ» придётся по душе детям любого возраста. Здесь три уровня сложности — юнги, флибустьеры и пираты. В любой час в течении дня за кассу может сесть пират Слепой Пью. Сыграв с ним в кости, посетители получат шанс выиграть скидку на билет.
  • Парк семейного досуга «Лукоморье» — наиболее популярное среди севастопольцев место развлечения. Здесь есть и музеи, и всевозможные захватывающие аттракционы, и кафе, где постоянно для детей проводятся мастер-классы по приготовлению блюд мировой кухни.
  • Морской аквариум — один из старейших в мире. Пять залов поделены на зоны: коралловые рифы, черноморская и тропическая зоны, тропические рептилии, пресноводные и самые опасные представители Мирового океана.

Казань

Одно из самых интересных мест для детей в Казани — длинная городская набережная, где можно вволю покататься на роликах и велосипедах (работают прокаты). Кроме того, в столице Татарстана находится один из крупнейших в Европе аквапарков «Ривьера» с 50 водными аттракционами (включая бассейн с волнами для серфинга).

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Музеи:

  • Музей естественной истории Татарстана представляет историю развития Земли с момента ее образования и до появления человека. Детям будет интересно взвеситься на космических весах, покормить древних рыб в доисторическом аквариуме, пообщаться с обитателями Ледникового периода.
  • «Big funny» — нестандартная сеть музеев по всему миру. На майские каникулы филиал в Казани подготовил насыщенную программу развлечений с говорящими названиями: «лабиринт страха», «бей посуду», «побег из тюрьмы», «дом вверх дном» и др.

Театры: театр кукол «Экият» покажет на майские праздники «Золушку».

Парки развлечений: «КидСпейс» — город профессий, в котором время летит незаметно. Станция скорой помощи, пожарная и полицейский участок, ферма, кондитерская и многое другое ждут детей в праздники.

Москва

Столица встретит праздники как всегда — с размахом. На центральных площадях города планируют развернуть разнообразные фудкорты, где можно будет отведать и японский такояки, и кофе по-татарски, и вафли с кленовым и вишневым сиропом либо свежей клубникой со взбитыми сливками, и пиццу с самыми невероятными начинками (например, с творожным сыром и черникой).

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Музеи: В «Экспериментаниуме» детей научат, как прочитать генетический код, как спрятаться за полупрозрачным зеркалом, как зажечь лампочку ухом и многому другому. Открыт в будние дни с 9:30 до 19:00 и в выходные с 10:00 до 20:00.

Театры:

  • Театр кукол «Альбатрос» представляет спектакль-игру «Кот в сапогах».
  • «Сказкин дом» в ТРЦ «Ривьера» — «Малахитовая шкатулка» и «Книга сказок Братьев Гримм».
  • Детский камерный театр кукол — «Маленький енот».
  • Сказочный детский театр — «Заколдованный лес».
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Парки развлечений:

  • Кидзания — огромный город профессий, расположившийся на двух этажах ТРЦ «Авиапарк». Здесь дети могут попробовать себя в более чем 100 профессиях, заработать кидзос-деньги и в конце потратить их на своё усмотрение либо сберечь до следующего посещения городка.
  • «Лукоморье» — красивый парк за МКАДом в посёлке совхоза им. Ленина с игровыми зонами для детей разных возрастов. Вход бесплатный.

Парки культуры и отдыха:

  • Парк Горького с 1 по 5 мая превратится одно большое побережье с популярнейшими мировыми курортами разных эпох.
  • Сокольники 1 мая гостям предложат квест-анонс самых ярких мероприятий предстоящего лета.
  • Красная Пресня — здесь 1 и 2 мая пройдёт фестиваль «Джаз в парке».
  • Измайловский парк порадует гостей танцевальными конкурсами, мастер-классами по игре на ударных инструментах.
  • В парке Музеон 1—2 мая пройдёт фестиваль уличного театрального искусства «Открытое небо».
  • Эрмитаж встречает 1 мая в советском стиле. В этот день гостям сада раздадут красные флажки для участия в маевке.
  • В Лианозовском парке 1 мая пройдет торжественное открытие светодиодных фонтанов. В конце мероприятия гостей ждёт праздничный салют.
  • Таганский парк: 1 мая в 16:00 в небо запустят воздушный шар в виде летучего корабля. Летом по субботам и воскресеньям этот «Летучий корабль» будет поднимать детей в воздух.
  • В парке Фили 1 мая состоится праздник цветов. В рамках праздника будет организована выставка цветочного дизайна, флеш-презентации цветочных компаний, конкурсы мастеров-флористов.

Полный список мероприятий в парках Москвы можно посмотреть здесь.

Ярославль

В третьем по величине городе центральной России, который претендует на звание столицы «Золотого кольца», родители точно найдут, чем занять детей на майских праздниках. Это город из народных сказок — чтобы ребенок заранее проникся его духом, можно устроить накануне путешествия семейный просмотр «Трех богатырей».

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Музеи:

  • В музее занимательных наук Эйнштейна дети не только разглядывают экспонаты, но и, например, могут сами приготовить мороженое из… жидкого азота.
  • «Мой любимый мишка» — место, которое по душе малышам и детям постарше. В музее ежедневно проводятся мероприятия, играют спектакли, в том числе кукольные, проводят экскурсии по достопримечательностям города.

Театры: «Теремок» — музей-театр, в котором можно не только посмотреть спектакли, но и провести пижамную вечеринку, поболтать за чашечкой чая с Бабой Ягой или попробовать себя в роли актера. Для любителей LEGO Теремок организует мастер-классы.

Парки развлечений:

  • Ярославская детская железная дорога — главное место, где всем вокруг заведуют дети. Они составляют расписание, и переводят стрелки, управляют тепловозами и ремонтируют неполадки.
  • Не меньшей популярностью пользуется семейно-игровой центр Exit games, где игры происходят в абсолютной темноте.
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