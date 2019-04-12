Пыльная революция: как в стране прижились субботники
Хроники безвозмездного труда — от добровольной инициативы до тимбилдинга.
Хроники безвозмездного труда — от добровольной инициативы до тимбилдинга.
Ровно 100 лет назад, 12 апреля 1919 года, тихо и скромно в депо
Ночь. Депо
Смена закончилась, но трудяги не спали: 15 пар рабочих рук (слесари, машинисты и одна барышня — чернорабочая А. В. Кабанова) до 6 утра ремонтировали поезда. На исходе 10-го часа оглядели результаты трудов своих, выпили чаю и решили собираться так еженедельно, до полного разгрома белогвардейцев.
В ту ночь отремонтировали три паровоза, как их прозвали в народе, «овечки» — № 358, № 4 и № 7024. Один из них до сих пор стоит у здания производственных мастерских —
«Великий почин», как назвали рабочий подвиг железнодорожников, оказался заразительным. Осуществлять «свободный труд свободно собравшихся людей» (так писал Владимир Маяковский в поэме «Хорошо») 10 мая на той же
Уборка шагала по стране: наводили порядок на железных дорогах, фабриках, заводах и в Кремле, потому как территория Кремля образца 1920 года — это вам не зеленые газоны и чистая брусчатка, а грязь и остатки баррикад.
Ряды энтузиастов пополнялись, общая волна докатилась до студентов и школьников. Нередко субботники переходили в воскресники, а потом снова — здравствуй, трудовая неделя. График варьировался: то несколько раз в год (осенью и весной, по большим праздникам), то чуть ли не каждую неделю, но одна дата была неизменна — 22 апреля. В 1970 году на субботник вышло чуть ли не полстраны — более 119,2 млн человек (по данным переписи в СССР насчитывалось 241 720 134 человека).
Позднее пламенная добровольная инициатива стала постепенно обрастать наречиями «обязательно» и «нужно», составлялись списки присутствующих и отсутствующих. Пропустил субботник — получай нагоняй на собрании. Для одних «праздник освобожденного труда» оставался порывом души — не только убирали мусор, но и сажали деревья, даже строили стадионы.
«Люди не ждали, когда
Для других трудотерапия была формальностью. На субботники выходили через силу, да и пользы приносили мало (поговаривают, что от скуки некоторые даже пытались скурить веники).
«У нас в училище каждую осень были эти субботники — нам давали метлы и мешки и заставляли мести
или так:
Когда я училась в 8 классе (1987 год), у нас к объявили субботник и наш класс послали красить ограду вокруг школы. Мы выкрасили чуть больше половины, как закончилась краска, пришлось так оставить. А через неделю уже другой класс поверх нашей синей краски красил этот же забор уже в зеленый цвет — у них тоже был субботник… — делятся участники сообщества «Репортажи из СССР».
Вообще удивительно, что такое наследие прошлого, как субботник, до сих пор живет. По данным ВЦИОМ, в 2018 году в субботниках участвовали 36% опрошенных, самые активные из них живут в сельской местности (42%).
Правда, смотивировать народ на добровольный труд в законный выходной — та еще задача. Вроде сам убрал — значит, мусорить не будешь, но не всем хочется собирать огрызки во дворе за
Умолять бесполезно, заинтересовать — выход из положения. Потому так хорошо прошел в 2017 году кавер подмосковного телеканала на популярную песню группы «Грибы». Пародию «Между нами тает лед — на субботник выходит народ» посмотрели почти 2 млн человек.
Субботник для экспатов, медиасубботник, рок-, джаз-, арт-… В выдумке организаторам не откажешь: предлагают и хлеб — фуршеты, пикники, и зрелища — концерты, спортивные состязания, квесты, экскурсии (например, в знаменитую Ленинку),
Субботник сегодня — это своеобразный тимбилдинг. Кооперируются группами — на дачах, во дворах, выходят на городские площади. Потому как хоть и есть специально обученные и мотивированные рублем работники, а свой лично посаженный куст глаз радует, да и соседа будешь знать в лицо.