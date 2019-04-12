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12:59 (мск), источник: Известия

Пыльная революция: как в стране прижились субботники

Хроники безвозмездного труда — от добровольной инициативы до тимбилдинга.

Источник: РИА "Новости"

Ровно 100 лет назад, 12 апреля 1919 года, тихо и скромно в депо Москва-Сортировочная прошел первый в мире субботник. Инициатива «снизу» так понравилась на самом «верху», что субботники до сих пор воспринимаются как неотъемлемая часть общественной жизни. О том, как в стране приживался добровольный и безвозмездный труд — читайте в материале «Известий».

Железные ребята

Ночь. Депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. До полета Юрия Гагарина 42 года, и космосом рабочий народ пока даже не грезит — в стране перетягивают канат политические силы, тут бы пару лишних поездов по дороге пустить — дать отпор разом всем Деникиным и Колчакам.

Смена закончилась, но трудяги не спали: 15 пар рабочих рук (слесари, машинисты и одна барышня — чернорабочая А. В. Кабанова) до 6 утра ремонтировали поезда. На исходе 10-го часа оглядели результаты трудов своих, выпили чаю и решили собираться так еженедельно, до полного разгрома белогвардейцев.

Источник: РИА "Новости"

В ту ночь отремонтировали три паровоза, как их прозвали в народе, «овечки» — № 358, № 4 и № 7024. Один из них до сих пор стоит у здания производственных мастерских — паровоз-памятник Ов-7024, там же работает маленький музей «Великий почин».

«Великий почин», как назвали рабочий подвиг железнодорожников, оказался заразительным. Осуществлять «свободный труд свободно собравшихся людей» (так писал Владимир Маяковский в поэме «Хорошо») 10 мая на той же Московско-Казанской железной дороге вышли 205 человек, а на первый официальный Всероссийский субботник-маевку 1 мая 1920 — уже 425 тыс. человек.

Плакат «Все на субботник». Художник Владимир Лебедев. 1920–1921 год. «Окна РОСТА» | Источник: РИА "Новости"

Уборка шагала по стране: наводили порядок на железных дорогах, фабриках, заводах и в Кремле, потому как территория Кремля образца 1920 года — это вам не зеленые газоны и чистая брусчатка, а грязь и остатки баррикад.

Ряды энтузиастов пополнялись, общая волна докатилась до студентов и школьников. Нередко субботники переходили в воскресники, а потом снова — здравствуй, трудовая неделя. График варьировался: то несколько раз в год (осенью и весной, по большим праздникам), то чуть ли не каждую неделю, но одна дата была неизменна — 22 апреля. В 1970 году на субботник вышло чуть ли не полстраны — более 119,2 млн человек (по данным переписи в СССР насчитывалось 241 720 134 человека).

Принудительная трудотерапия

Позднее пламенная добровольная инициатива стала постепенно обрастать наречиями «обязательно» и «нужно», составлялись списки присутствующих и отсутствующих. Пропустил субботник — получай нагоняй на собрании. Для одних «праздник освобожденного труда» оставался порывом души — не только убирали мусор, но и сажали деревья, даже строили стадионы.

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Накрылись совком

«Люди не ждали, когда кто-то выдаст решение, выделит средства, найдет подрядчика, обеспечит материалами и… построит стадион, которого так не хватает и взрослым и детям. Собрались энтузиасты, быстро решили оргвопросы, созвали людей на субботник и… вот он наш стадион! Стадион появился в середине 1960-х рядом с еще не достроенным Домом культуры. А потом там же возникло еще несколько спортивных сооружений, выстроенных так же, добровольцами, на других субботниках. Баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, хоккейная коробка», — вспоминает о субботнике в научном городке под Алма-Атой журналист «InformБюро» Андрей Михайлов.

Для других трудотерапия была формальностью. На субботники выходили через силу, да и пользы приносили мало (поговаривают, что от скуки некоторые даже пытались скурить веники).

Учащиеся средней школы № 145 Белорусской ССР на субботнике, 1975 год | Источник: РИА "Новости"

«У нас в училище каждую осень были эти субботники — нам давали метлы и мешки и заставляли мести какие-то дворы. Понятное дело, мы филонили, как могли. С одной стороны, хорошо, что всё это во время учебы происходит, а с другой стороны — на кой это надо, метлой махать? В общем, мы обычно тянули время, бегали покурить куда-нибудь за угол, или для вида шваркали еле-еле метлой — вроде как при делах…».

или так:

Когда я училась в 8 классе (1987 год), у нас к объявили субботник и наш класс послали красить ограду вокруг школы. Мы выкрасили чуть больше половины, как закончилась краска, пришлось так оставить. А через неделю уже другой класс поверх нашей синей краски красил этот же забор уже в зеленый цвет — у них тоже был субботник… — делятся участники сообщества «Репортажи из СССР».

Между нами тает лед

Вообще удивительно, что такое наследие прошлого, как субботник, до сих пор живет. По данным ВЦИОМ, в 2018 году в субботниках участвовали 36% опрошенных, самые активные из них живут в сельской местности (42%).

Правда, смотивировать народ на добровольный труд в законный выходной — та еще задача. Вроде сам убрал — значит, мусорить не будешь, но не всем хочется собирать огрызки во дворе за соседом-свином, да и зря, что ли, платим за коммунальные услуги. В бой идет тяжелая артиллерия. Потрудиться зовут главы районов, мэры, губернаторы, звезды шоу-бизнеса — с граблями и лопатами подают пример.

Участники общегородского субботника «За чистоту искусства» в парке «Музеон» в Москве, 2017 год | Источник: РИА "Новости"

Умолять бесполезно, заинтересовать — выход из положения. Потому так хорошо прошел в 2017 году кавер подмосковного телеканала на популярную песню группы «Грибы». Пародию «Между нами тает лед — на субботник выходит народ» посмотрели почти 2 млн человек.

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Субботник для экспатов, медиасубботник, рок-, джаз-, арт-… В выдумке организаторам не откажешь: предлагают и хлеб — фуршеты, пикники, и зрелища — концерты, спортивные состязания, квесты, экскурсии (например, в знаменитую Ленинку), бьюти-бары и кинопробы.

Субботник сегодня — это своеобразный тимбилдинг. Кооперируются группами — на дачах, во дворах, выходят на городские площади. Потому как хоть и есть специально обученные и мотивированные рублем работники, а свой лично посаженный куст глаз радует, да и соседа будешь знать в лицо.

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