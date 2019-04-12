Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дебатов не будет: Зеленский принял важное решение
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
В больнице забеременели сразу 15 сотрудниц
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей
В больнице забеременели сразу 15 сотрудниц
Украинец выбросил москвичку из окна: раскрыты детали
Что сделали с немцами, казнившими Кoсмoдемьянскую
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Переодень звезду: 31-летняя Дайнеко в легкомысленном платье
5 универсальных советов по макияжу от Елены Крыгиной
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
16Умер режиссер Георгий Данелия
11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Кейт Миддлтон напророчили королевское будущее

Исследовательница королевской семьи Ребекка Лонг (Rebecca Long) предсказала, что Кейт Миддлтон станет следующей королевой Великобритании. Об этом она сообщила в интервью информационному порталу Us Weekly.

Источник: AFP 2019

Лонг считает, что появление 37-летней герцогини Кембриджской Кейт вместе с Елизаветой II вдвоем в Королевском колледже Лондона в середине марта — доказательство, что королева готовит себе преемницу.

Читайте также
Королева Елизавета наказала Меган Маркл за тягу к роскоши и разозлила принца

«Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт — любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне», — объяснила эксперт.

Другой источник, близкий к королевской семье, утверждает, что 92-летняя королева «взяла Кейт под крыло». «Они вдвоем часто часами разговаривают о королевской жизни и будущем монархии. Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова», — добавил он.

Муж Кейт Миддлтон, принц Уильям, занимает второе место в очереди престолонаследия вслед за своим отцом, принцем Чарльзом. Однако последний не пользуется большой любовью у населения, как и его супруга Камилла.

В марте сообщалось о трюке, которому королева Елизавета II обучила Кейт Миддлтон, чтобы та могла избегать нежелательных рукопожатий. Герцогиня начала ходить на приемы с сумочкой-клатчем, которую держит спереди двумя руками.

 10 вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Порошенко и Зеленский разругались в прямом эфире
СК предложил не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
СМИ узнали о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии
СМИ: в сеть попал черный список российских банков
Как живет Гагарин, родина первого космонавта
Снимок Ким Кардашьян на обложке Vogue разозлил читателей
Спорт
Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» (4:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60)
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
47-летняя Бабенко показала себя «беременной» на съемках сериала Актриса снимается в многосерийной драме «Доктор Рихтер»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей Гармоничные черты лица и нежный взгляд — у Лии прекрасные данные
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь