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12:46 (мск), источник: Интерфакс

Голикова назвала регионы с самой большой и самой низкой смертностью

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на Урале и Северном Кавказе уровень смертности по итогам прошлого года был самым низким по стране, а наибольший уровень отмечался в ряде регионов Центральной России.

Источник: Scott Rodgerson/CC0

«На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском, Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях», — сказала Голикова на заседании коллегии Минтруда России в пятницу.

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Тем не менее, у «отстающих» по этому показателю регионов разная динамика за прошлый год.

«Если Псковская и Новгородская область обеспечили при высоких показателях смертности снижение на 2,4 и 2,5 (процента, к 2017 году — ИФ) соответственно, то Орловская область продемонстрировала увеличение на 1,3», — сказала Голикова.

3 апреля на правительственном часе в Госдуме Голикова заявила о росте смертности по итогам 2018 года в каждом третьем субъекте России.

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — заявляла Голикова.

Регионы с высокими темпами роста населения

Вице-премьер Голикова также назвала регионы с самыми высокими темпами роста населения и самым заметным снижением этого показателя по итогам 2018 года.

Естественный прирост населения отмечен в 21 регионе. В том числе наибольший — в Республике Дагестан, Чеченской республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. В то же время по 64 регионам страны отмечена естественная убыль населения. Наибольшая — в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской областях.
Татьяна Голикова
вице-премьер
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По ее словам, отношение числа регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения — 21 к 64 — «заставляет задуматься».

«Уровень рождаемости, который мы получили по итогам 2018 года, стал первым после 2006 года. Это цифры, о которых вы должны задуматься, действительно темпы снижения рождаемости удалось снизить», — сделала вывод Голикова.

Росстат ранее сообщал, что население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек.

Таким образом, из этих данных следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек. В 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

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