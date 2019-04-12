Голикова назвала регионы с самой большой и самой низкой смертностью
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU —
«На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском,
Тем не менее, у «отстающих» по этому показателю регионов разная динамика за прошлый год.
«Если Псковская и Новгородская область обеспечили при высоких показателях смертности снижение на 2,4 и 2,5 (процента, к 2017 году — ИФ) соответственно, то Орловская область продемонстрировала увеличение на 1,3», — сказала Голикова.
3 апреля на правительственном часе в Госдуме Голикова заявила о росте смертности по итогам 2018 года в каждом третьем субъекте России.
«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — заявляла Голикова.
Естественный прирост населения отмечен в 21 регионе. В том числе наибольший — в Республике Дагестан, Чеченской республике,
Ханты-Мансийскомавтономном округе и Москве. В то же время по 64 регионам страны отмечена естественная убыль населения. Наибольшая — в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской областях.
По ее словам, отношение числа регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения — 21 к 64 — «заставляет задуматься».
«Уровень рождаемости, который мы получили по итогам 2018 года, стал первым после 2006 года. Это цифры, о которых вы должны задуматься, действительно темпы снижения рождаемости удалось снизить», — сделала вывод Голикова.
Росстат ранее сообщал, что население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек.
Таким образом, из этих данных следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек. В 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.
Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.