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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина приняла пылесос за преступника и вызвала полицию

Жительница американского штата Орегон приняла находящийся в ее ванной комнате робот-пылесос за преступника. Об этом сообщает издание NBC News.

Источник: Washington County Sheriff's Office

Полиция округа прибыла на место спустя семь минут. «Когда мы зашли в дом, мы услышали шорох в ванной комнате», — отметил один из полицейских. Они потребовали, чтобы правонарушитель сдался и вышел из помещения, однако ответа не последовало.

Тогда вооруженные полицейские выломали дверь и обнаружили на полу комнаты робот-пылесос. Согласно протоколу, в этот момент аппарат выполнял «тщательную уборку».

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