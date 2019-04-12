Женщина приняла пылесос за преступника и вызвала полицию
Жительница американского штата Орегон приняла находящийся в ее ванной комнате
Жительница американского штата Орегон приняла находящийся в ее ванной комнате
Полиция округа прибыла на место спустя семь минут. «Когда мы зашли в дом, мы услышали шорох в ванной комнате», — отметил один из полицейских. Они потребовали, чтобы правонарушитель сдался и вышел из помещения, однако ответа не последовало.
Тогда вооруженные полицейские выломали дверь и обнаружили на полу комнаты
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