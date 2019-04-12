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14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Для погибших героев «Игры престолов» создали отдельное кладбище

В Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала «Игра престолов». Создавшая его австралийская телекомпания Foxtel опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте.

«Приходите и отдайте дань уважения “Могиле престолов” Foxtel», — говорится в публикации корпорации. Там уточняется, что площадка будет работать только до 14 апреля.

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Как передает Time Out, на кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятника и мавзолея в честь покойных персонажей сериала. «Вы можете оплакать скромный памятник Ходору, отдать дань уважения у могилы семьи Старков, плюнуть на могилу Рамси Болтона или отдать зловещему надгробному камню Джоффри частичку своего разума», — отмечает издание.

Открытие инсталляции было приурочено к выходу заключительного сезона «Игры престолов», который состоится 14 апреля.

Ранее в преддверии концовки сериала актеры рассказали, какие сцены шокировали их больше всего. Так, Рори МакКанн признался, что расплакался от эпизода «Красная свадьба», а Айзек Хемпстед-Райт удивился, когда узнал происхождение имени великана Ходора.

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