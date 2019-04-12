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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Минтруд подвел итоги 2018 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда глава ведомства Максим Топилин отчитался об итогах 2018 года: он сообщил о самом высоком с 2012 года росте реальной заработной платы и замедлении темпов сокращения рождаемости. Пока, впрочем, в подавляющем большинстве регионов наблюдается естественная убыль населения. По данным социального вице-премьера Татьяны Голиковой, она зафиксирована в 64 из 85 субъектов РФ.

Естественный прирост населения по итогам 2018 года зафиксирован лишь в 21 регионе страны, сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Наибольший прирост населения:

  • Чеченская республика;.
  • Республика Дагестан;.
  • Ханты-Мансийский автономный округ;
  • Москва.

Наибольшая естественная убыль населения:

  • Московская область;
  • Саратовская область;
  • Тульская область;
  • Кемеровская область;
  • Воронежская область;
  • Нижегородская область.

Соотношение регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения — 21 к 64, по мнению вице-премьера, «заставляет задуматься».

При этом по итогам 2018 года не удалось снизить темпы сокращения рождаемости. Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, за год родилось 1,604 млн детей: «Это снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить».

Отчитался глава Минтруда и о росте реальной заработной платы россиян — на 6,8% в 2018 году, что стало самым высоким показателем с 2012-го. «Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы», — сказал Максим Топилин.

Отметим, что реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в 2018 году снизились на 0,2%. Минэкономики ожидания по росту реальных заплат в 2019 году недавно снизило с 1,4% до 1,1%.

Глава Минтруда пообещал устранить выявленную ранее проблему искусственного занижения прожиточного минимума пенсионеров — граждане иногда недополучают положенную им пенсию. Министр уже сообщал, что занижают сведения о прожиточном минимуме примерно в 30 регионах. Сегодня среди них были названы: Карелия, Коми, Приморский, Красноярский и Забайкальский края, а также Калининградская и Томская области.

Сейчас Минтруд намерен унифицировать правила определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера: ведомство готовится в ближайшее время внести этот проект в Белый дом. По словам Максима Топилина, показатель будет рассчитываться исходя из фактического прожиточного минимума предыдущего года и оценки темпов инфляции.

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