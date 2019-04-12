Рост зарплат сопровождается сокращением населения
Минтруд подвел итоги 2018 года.
Минтруд подвел итоги 2018 года.
Сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда глава ведомства Максим Топилин отчитался об итогах 2018 года: он сообщил о самом высоком с 2012 года росте реальной заработной платы и замедлении темпов сокращения рождаемости. Пока, впрочем, в подавляющем большинстве регионов наблюдается естественная убыль населения. По данным социального
Естественный прирост населения по итогам 2018 года зафиксирован лишь в 21 регионе страны, сообщила сегодня
Наибольший прирост населения:
Соотношение регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения — 21 к 64, по мнению
При этом по итогам 2018 года не удалось снизить темпы сокращения рождаемости. Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, за год родилось 1,604 млн детей: «Это снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить».
Отчитался глава Минтруда и о росте реальной заработной платы россиян — на 6,8% в 2018 году, что стало самым высоким показателем с 2012-го. «Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы», — сказал Максим Топилин.
Глава Минтруда пообещал устранить выявленную ранее проблему искусственного занижения прожиточного минимума пенсионеров — граждане иногда недополучают положенную им пенсию. Министр уже сообщал, что занижают сведения о прожиточном минимуме примерно в 30 регионах. Сегодня среди них были названы: Карелия, Коми, Приморский, Красноярский и Забайкальский края, а также Калининградская и Томская области.
Сейчас Минтруд намерен унифицировать правила определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера: ведомство готовится в ближайшее время внести этот проект в Белый дом. По словам Максима Топилина, показатель будет рассчитываться исходя из фактического прожиточного минимума предыдущего года и оценки темпов инфляции.
Отдел экономики