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16:43 (мск), источник: Интерфакс

Во ФСИН рассказали о пользе занятий йогой в СИЗО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Оздоровительная гимнастика, в том числе йога, благотворно влияет на заключенных следственных изоляторов, эксперимент будет продолжен с учетом замечаний прокуратуры, сообщил в пятницу замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Источник: theformfitness/CC0

«Эксперимент с введением в Бутырской тюрьме и СИЗО-6 курса занятий йогой показал реальные результаты. Люди стали реже обращаться за медпомощью, стали меньше болеть и стали более дисциплинированными», — сказал Максименко.

По его словам, несколько заключенных, состоящих на учете как склонные к суициду, «через одно — два занятия поменяли свое отношение к миру».

«Многих пугает йога, но мы ее не рассматриваем как какую-то религию. Это хороший аутотренинг. У человека нормализуется давление, а главное — он освобождается от стресса, вызванного заключением под стражу», — сказал Максименко.

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Он назвал беспочвенными заявления о том, что йога может повлиять на сексуальную ориентацию. «За период проведения занятий у нас не было ни одного заявления, свидетельствующего об этом», — сказал замглавы ФСИН, отвечая на соответствующий вопрос.

Он опроверг сообщения СМИ о якобы введении прокуратурой запрета на занятия йогой.

«Наоборот, прокуратура нам помогает», — сказал Максименко. «Прокуроры обратили внимание на то, что СИЗО — режимное учреждение, в котором правилами не предусмотрено проведение коллективных спортивных занятий. Это действительно нарушение, которое мы сейчас исправляем. Вносим изменение в распорядок дня, определяем время для оздоровительной гимнастики», — пояснил он.

Групповые занятия йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Их проводит инструктор по кундалини-йоге Алексей Меркулов.

Йога и гомосексуализм

В конце марта широкий резонанс в СМИ вызвали сообщения о том, что сенатор Елена Мизулина передала в Генпрокуратуру запрос профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина с просьбой проверить проведение занятий в СИЗО на соответствие действующему законодательству.

Приводились, в частности слова Дворкина, который заявил, что «позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, что приведет к гомосексуализму за решеткой».

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