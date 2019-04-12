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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские космонавты передали поздравления с МКС (видео)

Члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.

День космонавтики был бы странным без поздравлений настоящих космонавтов. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, которые сейчас находятся в составе международной экспедиции на МКС, записали видеообращение к соотечественникам.

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12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на ракетоносителе «Восток» осуществил первый в мире полет на орбиту Земли.

Екатерина Гура

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