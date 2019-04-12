Российские космонавты передали поздравления с МКС (видео)
Члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.
День космонавтики был бы странным без поздравлений настоящих космонавтов. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, которые сейчас находятся в составе международной экспедиции на МКС, записали видеообращение к соотечественникам.
12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на ракетоносителе «Восток» осуществил первый в мире полет на орбиту Земли.
Екатерина Гура