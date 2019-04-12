Пять вещей из космоса, которыми вы пользуетесь
Освоение космоса принесло не только научные открытия, но и реальные вещи в быт землян. Что именно появилось в магазинах благодаря космическим технологиям?
Освоение космоса принесло не только научные открытия, но и реальные вещи в быт землян. Что именно появилось в магазинах благодаря космическим технологиям?
12 апреля в России отмечают День космонавтики. С запуском первого спутника 4 октября 1957 года космос вошел в нашу жизнь, принес нам массу нововведений и даже стал частью моды.
Освоение космоса обогатило не только научные знания землян об устройстве вселенной, но и повседневный быт каждого человека. Липучки на одежде, беспроводные пылесосы, беговые кроссовки — все это родом из космоса.