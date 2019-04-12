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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трэвел-блогеров раскритиковали из-за опасного снимка в Сети

Эффектное фото не стоит жизни.

Пользователи Сети и мировые СМИ набросились с критикой на пару популярных блогеров из США Келли и Коди, которые ведут аккаунт в Instagram под названием Positravelty.

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Снимок, вызвавший жаркие споры, был сделан на Бали. На фото Коди стоит в открытом бассейне и держит на весу свою подругу, которая свисает с обрыва. Обычно снимки пары «лайкают» от 5 до 10 тысяч подписчиков, однако фото в бассейне набрало более 23 тысяч «сердечек».

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Несмотря на такую популярность, многие ополчились на пару, посчитав снимок опасным. Пользователи Сети назвали молодых людей безрассудными и эгоистичными, отметив, что тем, кто решит последовать их примеру, эффектный кадр может стоить жизни.

Екатерина Гура

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