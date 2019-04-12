Источник сообщил об утечке метана снаружи американского сегмента МКС
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана произошла снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана произошла снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС)
Оборудование RRM-3, созданное в НАСА, было доставлено на МКС в декабре 2018 года на грузовом корабле Dragon. С помощью манипулятора оно было установлено на платформе снаружи станции. Оборудование RRM-3 предназначено для отработки в космосе процесса дозаправки жидким метаном и его хранения в течение полугода без утечек. Внутри RRM-3 находятся две емкости: пустая и полная с 42 килограммами жидкого метана, утечка которого из емкости предотвращается с помощью криогенного (с крайне низкой температурой) охлаждающего устройства.
«Недавно в оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что угрозы экипажу МКС нет, так как оборудование RRM-3 находится снаружи станции. Однако, на всякий случай, крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для их защиты от загрязнений, пояснил источник.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида