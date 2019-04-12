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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде слоны и люди устроили водную битву (видео)

Так там празднуют Новый год.

В тайском городе Аюттхая прошло веселое празднование Сонгкран (местного Нового года). По традиции в этот день принято обливаться водой, как у нас на Ивана Купала. Только в Таиланде в водном празднике участвуют не только люди, но и разукрашенные слоны.

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Попасть под холодный душ стремятся все. Считается, что таким образом смывается все плохое, что было в прошлом году, и в новый год человек вступает чистым и обновленным.

Екатерина Гура

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