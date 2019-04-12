В Таиланде слоны и люди устроили водную битву (видео)
Так там празднуют Новый год.
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Так там празднуют Новый год.
В тайском городе Аюттхая прошло веселое празднование Сонгкран (местного Нового года). По традиции в этот день принято обливаться водой, как у нас на Ивана Купала. Только в Таиланде в водном празднике участвуют не только люди, но и разукрашенные слоны.
Попасть под холодный душ стремятся все. Считается, что таким образом смывается все плохое, что было в прошлом году, и в новый год человек вступает чистым и обновленным.
Екатерина Гура