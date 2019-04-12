мой папа военный— Настя Будильник⏰ (@nastialalamrs) 10 апреля 2019 г.
общаемся с ним чётко и по делу pic.twitter.com/F2nl41IzTY
Популярный тред: пользователи Сети публикуют забавные переписки с родителями
Коротко и по делу.
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Коротко и по делу.
Пользователь Twitter под ником Настя Будильник опубликовала в соцсети свою «содержательную» переписку с
мой папа военный— Настя Будильник⏰ (@nastialalamrs) 10 апреля 2019 г.
общаемся с ним чётко и по делу pic.twitter.com/F2nl41IzTY
папа устал мне отвечать... pic.twitter.com/VVoRwJxmll— Настя Будильник⏰ (@nastialalamrs) 11 апреля 2019 г.
В этом диалоге некоторые пользователи узнали себя и своих родителей, а другие стали публиковать свои переписки. В итоге получился очень жизненный тред.
? + к военному pic.twitter.com/tl64Q1j4rV— Проказа (@werreli) 11 апреля 2019 г.
11 апреля 2019 г.
ноу комментс pic.twitter.com/mcWj36IAz6— lu3v (@sofuckinempty) 12 апреля 2019 г.
??? pic.twitter.com/lbvoREd4pQ— Надежда – прекрасное чувство (@Nadyadelyyks) 12 апреля 2019 г.
у меня с мамой то же самое pic.twitter.com/SKg0AN1XSo— Матвей (@useless_yeen) 12 апреля 2019 г.
У моего ещё проще все. pic.twitter.com/jV5whT32C7— твоя мертвая жена? (@aljonkaaa) 11 апреля 2019 г.
Екатерина Гура