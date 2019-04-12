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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Популярный тред: пользователи Сети публикуют забавные переписки с родителями

Коротко и по делу.

Пользователь Twitter под ником Настя Будильник опубликовала в соцсети свою «содержательную» переписку с отцом-военным. Судя по фото, папа у девушки человек занятой и немногословный.

В этом диалоге некоторые пользователи узнали себя и своих родителей, а другие стали публиковать свои переписки. В итоге получился очень жизненный тред.

Екатерина Гура

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