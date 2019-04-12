Первую сфотографированную черную дыру окрестили по-гавайски
Имя ставшему знаменитым объекту придумал гавайский профессор Ларри Кимура.
Имя ставшему знаменитым объекту придумал гавайский профессор Ларри Кимура.
Черной дыре из центра галактики М87, снимок которой недавно показали астрономы из проекта Event Horizon Telescope, дали гавайское имя Поуэхи. В переводе оно означает «украшенный темный источник бесконечного творения».
Сверхмассивная черная дыра, располагающаяся в центре галактики М87, крупнейшей в созвездии Девы, стала знаменита 10 апреля 2019 года. Именно тогда ученые из международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) показали всему миру первый снимок тени черной дыры. Таким образом ученые подтвердили предсказания общей теории относительности, которые более ста лет назад сформулировал Альберт Эйнштейн.
Теперь, когда ученые уже точно знают, что объект в центре М87 представляет собой черную дыру, они решили дать ему имя. Честь окрестить дыру выпала Ларри Кимуре, специалисту по гавайскому языку из Гавайского университета в Хило. Такой выбор астрономы сделали потому, что два из восьми телескопов EHT располагаются на Гавайях.
Черную дыру назвали «Поуэхи». Это имя Кимура взял из гавайской песни Кумулипо, в которой, в частности, описывался процесс сотворения мира. Песня была написана в XVIII веке для Ка Имамао, правителя архипелага. Имя состоит из двух частей: «по», то есть «украшенный темный источник бесконечного творения», и «уэхи» или «уэхи-уэхи» — один из способов, которыми «по» описывается во время пения.
Тень тогда еще безымянной Поуэхи астрономы впервые наблюдали в течение четырех дней апреля 2017 года, однако ее фотографию обнародовали только два года спустя. В центре снимка отчетливо видна черная дыра. К сожалению, времени, в течение которого телескопы наблюдали этот объект, недостаточно для того, чтобы узнать точнее о динамике происходящего. Поэтому нам остается ждать погоды, достаточно благоприятной для дальнейших наблюдений инструментов EHT.