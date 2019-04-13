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12:16 (мск), источник: Известия

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности просмотра последнего сезона телесериала «Игра престолов» на ресурсах, обещающих бесплатный просмотр.

Источник: AP 2019

«По данным исследования “Лаборатории Касперского”, ссылки на “Игру престолов” чаще всего подвержены вирусному заражению», — говорится в сообщении ведомства «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре при этом отметили, что «самыми опасными» являются первая и заключительная серии всех сезонов.

Всего, по данным исследования, под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

В ведомстве добавили, что безопасно посмотреть «Игру престолов» можно на сайтах платных онлайн-кинотеатров.

Старт финального, восьмого, сезона «Игры престолов» в России намечен на 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.

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