Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности просмотра последнего сезона телесериала «Игра престолов» на ресурсах, обещающих бесплатный просмотр.
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности просмотра последнего сезона телесериала «Игра престолов» на ресурсах, обещающих бесплатный просмотр.
«По данным исследования “Лаборатории Касперского”, ссылки на “Игру престолов” чаще всего подвержены вирусному заражению», — говорится в сообщении ведомства «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре при этом отметили, что «самыми опасными» являются первая и заключительная серии всех сезонов.
Всего, по данным исследования, под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
В ведомстве добавили, что безопасно посмотреть «Игру престолов» можно на сайтах платных
Старт финального, восьмого, сезона «Игры престолов» в России намечен на 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.