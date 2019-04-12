Хотите сохранить брак? Почаще выпивайте вместе!
Исследование 47 тысяч семейных пар показало, что одинаковые алкогольные привычки скрепляют брак.
Исследование 47 тысяч семейных пар показало, что одинаковые алкогольные привычки скрепляют брак.
Если вы хотите выйти замуж за Джеймса Бонда, то готовьте печень смолоду. Иначе такого выпивоху в семье будет не удержать. К такому выводу пришла международная команда британских и голландских ученых, которая изучала, как генетическая предрасположенность к алкоголю связана с брачными стратегиями людей.
Ученые проанализировали генетический профиль 47 тысяч семейных пар из базы данных Биобанка Великобритании, где хранятся образцы ДНК около полумиллиона жителей Туманного Альбиона в возрасте о 40 до 69 лет. Для участия в программе исследования люди заполняли подробную анкету, где помимо прочего указывали, как часто они выпивают и какие напитки при этом предпочитают. Медики выявили любопытную закономерность. Вопреки русской народной пословице «Любовь зла, полюбишь и козла» оказалось, что выбор партнера отнюдь не случаен и довольно часто влюбленные обладают схожими характеристиками. Образно говоря, чтобы полюбить козла девушке самой нужно быть, как минимум, козой.
Причем это сходство проявляется даже в таких вещах, как рост партнеров. Оказалось, что с увеличением роста мужчины на один сантиметр рост его избранницы увеличивается в среднем на 0,2 см. И такие пары, как Николай Валуев (рост 213 см) и его жена Галина (163 см) это исключение из правил.
Иными словами, если муж не отказывает себе в удовольствии опрокинуть
Поэтому прежде чем, делать предложение руки и сердца молодоженам не мешало бы провести строго научный эксперимент. А именно, наклюкаться вместе с избранницей до положения риз и посмотреть, что будет утром. Если у вас душа просит продолжения банкета, а любимая девушка жестоко страдает с похмелья, есть повод задуматься: будут ли гармоничными ваши отношения? В этом случае водка и девушка несовместимы:
Но есть и более цивилизованный способ: можно сдать генетический тест и заказать анализ ДНК. Тут девушкам важно знать следующее: ученые обнаружили, что вариант гена ADH1B, связанный с низким потреблением алкоголя, ассоциируется с высоким социально экономическим индексом. То есть у его обладателей, как правило, более комфортабельное жилье, престижная работа, дорогая машина… Иными словами, если в генетическом профиле вашего парня именно этот вариант «алкогольного» гена — перед вами завидный жених! Выходите замуж, не прогадаете. Но, правда, и самой нельзя будет пить ничего крепче лимонада.
КСТАТИ
Ученые: влюбленный человек переоценивает ум того, кого обожает
Оказывается для того, чтобы почувствовать себя интеллектуалом, нужно чтобы
Так, например, мужчины считали, что их девушки умнее на 36 баллов, а представительницы прекрасного пола были уверены, что их парни имеют на 38 баллов более высокий IQ.
Ярослав Коробатов