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09:59 (мск), источник: Известия

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа. По их словам, именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Эксперимент проводился на добровольцах. В первый день они завтракали омлетом, во второй — овсяной кашей с фруктами, остальные приемы пищи были совершенно одинаковыми. При этом мониторы, закрепленные на теле, контролировали уровень глюкозы в крови каждые пять минут. Также участники отчитывались о чувстве голода или сытости и желании съесть что-то сладкое, пишет журнал Medical Express.

Выяснилось, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким — жиров (омлет) не только помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.
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Руководитель группы исследователей Джонатан Литтл отметил, что последний фактор оказался для специалистов неожиданностью. Они знали, что снижение количества углеводов в завтраке поможет избежать утреннего скачка сахара, но не могли предугадать, что действие будет сохраняться весь день.

В конце марта ученые из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом. При этом большинство характерных для диабетиков проблем со здоровьем связаны именно с лишним весом, отметили эксперты.

Сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый) возникает из-за нарушения взаимодействия тканей с инсулином, в отличие от диабета первого типа, связанного с дефицитом выработки инсулина.

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