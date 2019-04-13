Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Эксперимент проводился на добровольцах. В первый день они завтракали омлетом, во второй — овсяной кашей с фруктами, остальные приемы пищи были совершенно одинаковыми. При этом мониторы, закрепленные на теле, контролировали уровень глюкозы в крови каждые пять минут. Также участники отчитывались о чувстве голода или сытости и желании съесть что-то сладкое, пишет журнал Medical Express.
Выяснилось, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким — жиров (омлет) не только помогает избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.
Руководитель группы исследователей Джонатан Литтл отметил, что последний фактор оказался для специалистов неожиданностью. Они знали, что снижение количества углеводов в завтраке поможет избежать утреннего скачка сахара, но не могли предугадать, что действие будет сохраняться весь день.
В конце марта ученые из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом. При этом большинство характерных для диабетиков проблем со здоровьем связаны именно с лишним весом, отметили эксперты.
Сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый) возникает из-за нарушения взаимодействия тканей с инсулином, в отличие от диабета первого типа, связанного с дефицитом выработки инсулина.