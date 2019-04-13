У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали количество
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали количество
Данные озвучили в субботу, 13 апреля, после Всероссийского совещания руководителей
Как отметили во ФСИН, к началу 2019 года в учреждениях
Диагноз ВИЧ поставлен каждому десятому осужденном мужчине и каждой пятой женщине. У 11 процентов больных диагноз был впервые выявлен при поступлении в СИЗО или колонию.
ФСИН совместно с Минздравом проводит работу по противодействию распространения болезни. 52 процента
Ранее стало известно, что к концу декабря 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ превысило миллион человек. Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ.