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19:58 (мск), источник: Inc.Russia

Bloomberg подсчитал, сколько времени москвич зарабатывает на завтрак

Представители Bloomberg узнали, за какое количество времени житель определенного города может заработать себе на завтрак, состоящий из стакана молока, одного яйца, двух ломтиков хлеба и порции фруктов.

Расчет показал, что Москвич в среднем зарабатывает на завтрак за 10,6 минут. Этот прием пищи стоит $0,68 (44 рубля) — 2,2% столичного ежедневного дохода в $31,09 (около 2 тысячи рублей). Житель Санкт-Петербурга в среднем зарабатывает на завтрак за 14,9 минут.

Возглавляет рейтинг Женева (Швейцария). По данным Bloomberg жителям этого города завтрак обходится дешевле всего — 0,8% ежедневного дохода в $181,82 (11,7 тысяч рублей), это можно заработать за 3,8 минуты.

Вторую и третью строчки заняли Дубай (ОАЭ) и Берн (Швейцария). Тяжелее всего приходится жителям Африки, Южной Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Например, для жителей Аккры стоимость завтрака составляет 28% от ежедневного дохода и заработать на него они могут за 2 часа 15 минут.

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