Bloomberg подсчитал, сколько времени москвич зарабатывает на завтрак

Расчет показал, что Москвич в среднем зарабатывает на завтрак за 10,6 минут. Этот прием пищи стоит $0,68 (44 рубля) — 2,2% столичного ежедневного дохода в $31,09 (около 2 тысячи рублей). Житель Санкт-Петербурга в среднем зарабатывает на завтрак за 14,9 минут.
Возглавляет рейтинг Женева (Швейцария). По данным Bloomberg жителям этого города завтрак обходится дешевле всего — 0,8% ежедневного дохода в $181,82 (11,7 тысяч рублей), это можно заработать за 3,8 минуты.
Вторую и третью строчки заняли Дубай (ОАЭ) и Берн (Швейцария). Тяжелее всего приходится жителям Африки, Южной Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Например, для жителей Аккры стоимость завтрака составляет 28% от ежедневного дохода и заработать на него они могут за 2 часа 15 минут.