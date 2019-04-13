Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух

В интернете появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems, который, по плану, запустит первый спутник в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Самолет совершил свой первый полет над пустыней Мохаве в США, он поднялся в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
Размах крыла у данного воздушного судна — 117 метров, он оснащен шестью двигателями от Boeing 747. Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на разработке авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. В планах компании запуск первого спутника в 2020 году.