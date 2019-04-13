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21:03 (мск), источник: РИАМО

Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух

РИАМО — 13 апр. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет планируют отправить на край космоса и за его пределы.

В интернете появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems, который, по плану, запустит первый спутник в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Самолет совершил свой первый полет над пустыней Мохаве в США, он поднялся в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

Размах крыла у данного воздушного судна — 117 метров, он оснащен шестью двигателями от Boeing 747. Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на разработке авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. В планах компании запуск первого спутника в 2020 году.

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