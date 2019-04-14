Конкурс «Мисс Россия-2019» выиграла студентка из Азова
В подмосковной Барвихе завершился финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Путем решения жюри и зрительского голосования были выбраны две
В подмосковной Барвихе завершился финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Путем решения жюри и зрительского голосования были выбраны две
Приз зрительских симпатий (он же «Народный выбор») получила Елена Пановикова из Тобольска. Остальные титулы распределились следующим образом: второй
Победительницей же стала девушка из ростовского города Азова Алина Санько. Она получила новую корону, специально сделанную для нынешнего конкурса, три миллиона рублей и автомобиль. Корону на ее голову надела прошлогодняя «Мисс» — Юлия Полячихина из Чувашии. Также победительница получила возможность отправиться на международные конкурсы красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Новая «Мисс Россия» учится на третьем курсе архитектурного факультета Московского Университета по Землеустройству. Специальность — дизайн архитектурной среды.
Национальный конкурс красоты прошел в 27-й раз. Алина Санько стала третьей ростовчанкой, завоевавшей корону. До нее это делали Виктория Лопырева (2003) и Татьяна Котова (2006).