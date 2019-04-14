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00:43 (мск), источник: Российская газета

Конкурс «Мисс Россия-2019» выиграла студентка из Азова

В подмосковной Барвихе завершился финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Путем решения жюри и зрительского голосования были выбраны две Вице-мисс, победительница в номинации «Народный выбор», а апофеозом стало вручение главной короны.

Источник: РИА "Новости"

Приз зрительских симпатий (он же «Народный выбор») получила Елена Пановикова из Тобольска. Остальные титулы распределились следующим образом: второй Вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана, первой Вице-мисс — екатеринбурженка Арина Верина. Помимо диадем и денежного приза каждая Вице-мисс может выбрать для себя любое высшее учебное заведение в России.

Победительницей же стала девушка из ростовского города Азова Алина Санько. Она получила новую корону, специально сделанную для нынешнего конкурса, три миллиона рублей и автомобиль. Корону на ее голову надела прошлогодняя «Мисс» — Юлия Полячихина из Чувашии. Также победительница получила возможность отправиться на международные конкурсы красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Новая «Мисс Россия» учится на третьем курсе архитектурного факультета Московского Университета по Землеустройству. Специальность — дизайн архитектурной среды.

Национальный конкурс красоты прошел в 27-й раз. Алина Санько стала третьей ростовчанкой, завоевавшей корону. До нее это делали Виктория Лопырева (2003) и Татьяна Котова (2006).

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