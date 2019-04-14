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04:44 (мск), источник: Известия

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет. Как сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля.

Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его методике ведения боя были посвящены несколько документальных фильмов Министерства обороны СССР.

Он был награжден «Орденом Почета», а также благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству», передает телеканал «Звезда».

Начиная с 1962 года Кадочников занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах.

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