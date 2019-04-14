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06:59 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

«Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

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