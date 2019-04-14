Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по
«Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — говорится в сообщении.
Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».
По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.