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10:37 (мск), источник: Известия

Появились подробности испытаний самого большого в мире самолета

Стали известны подробности испытаний самого большого в мире самолета Stratolunch, первый полет которого состоялся в субботу, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании Stratolaunch Systems.

Во время испытательного полета воздушное судно достигло скорости свыше 304 км/ч и поднялось на максимальную высоту более 5 км. Лайнер совершил взлет с полигона в пустыне Мохаве (штат Калифорния, США) в 06:58 по местному времени (16:58 мск), полет продлился около 2,5 часов. За это время пилоты оценивали качество управления самолетом, а также его летно-технические характеристики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сооружение Stratolunch было завершено в 2017 году. Размах его крыла составляет 117,3 м, что является абсолютным рекордом в самолетостроении. Масса воздушного судна — 226,8 т, высота — 15 м. На нем установлены шесть двигателей от Boeing 747 и 28 колес. Лайнер способен перевозить на борту груз весом 249 т.

Stratolaunch разрабатывался как система «воздушного старта» ракет и космопланов. По задумке такой запуск может обеспечивать нужную траекторию полета и экономить топливо.

В январе самолет совершил тестовый проезд по взлетно-посадочной полосе и достиг скорости отрыва шасси от земли.

Шесть двигателей, два фюзеляжа: взлет гиганта от Stratolaunch Systems. Видео
Во время загрузки произошла ошибка.
04:12 (мск)© Ньюстюб
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