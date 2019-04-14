Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
Врачи установили 11 симптомов рака, при выявлении которых необходимо незамедлительно обратиться за помощью в больницу. Об этом сообщает портал ActiveFeel.
Врачи установили 11 симптомов рака, при выявлении которых необходимо незамедлительно обратиться за помощью в больницу. Об этом сообщает портал ActiveFeel.
По данным специалистов, одним из первых симптомов может стать хроническая усталость. «Если вы устали больше, чем вы считаете нормальным, обратитесь за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Кроме того, о появлении рака могут свидетельствовать резкое изменение веса, постоянные боли, которые не проходят в ходе лечения, появление новообразований на коже, к примеру, в виде «комочков», а также постоянная лихорадка, не связанная с простудой. Помимо этого, к признакам рака можно отнести беспричинный «кашель курильщика», частое мочеиспускание и отеки.
Медики рекомендуют следить за изменениями в своем организме, чтобы иметь возможность обнаружить болезнь на ранних стадиях. Известно, что риск возникновения рака также может увеличить частое употребление кофе. У некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41% выше риск развития рака легких.
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