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19:16 (мск), источник: Ведомости

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е годы фразу «во всем виноват Чубайс».

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей, и им нужно было сделать кого-то виноватым. Об этом руководитель «Роснано» сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось.

«Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим», — сказал он (цитата РБК).
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Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». «Ну, люди же к котам относятся всегда очень по-хорошему! Ради бога, это мне пытаются как-то так вменить в вину, но я в этом абсолютно не вижу ничего ни плохого, ни обидного», — заверил он.

В 90-х годах Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», — приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», — добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно — десятилетий».

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