Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е годы фразу «во всем виноват Чубайс».
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е годы фразу «во всем виноват Чубайс».
По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей, и им нужно было сделать
Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось.
Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». «Ну, люди же к котам относятся всегда очень
В 90-х годах Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», — приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», — добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно — десятилетий».