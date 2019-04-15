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03:01 (мск), источник: Газета.Ру

Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто имеет право на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, вопрос перерасчета пенсий касается, в первую очередь, жителей регионов, где много вредных производств.

«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», — объяснил Ионин.

Он также добавил, что за перерасчетом могут обратиться лица, служившие в армии, жены военных, люди, необоснованно арестованные, а также те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.

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Он подчеркнул, что многие категории населения даже не знают о том, что им полагаются доплаты.

Как он отметил, ранее в Госдуму вносили законопроект, согласно которому отдельное ведомство должно было следить за правильностью начисления выплат.

«Законопроект не отклонили прямо, получилось хитро: нужен был отзыв из правительства, который не пришел в установленный срок. Но мы будем предлагать и дальше», — заключил Ионин.

Ранее сообщалось, что в ПФР раскрыли схему расчета будущих пенсий.

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