Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто имеет право на дополнительные пенсионные выплаты
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто имеет право на дополнительные пенсионные выплаты
По его словам, вопрос перерасчета пенсий касается, в первую очередь, жителей регионов, где много вредных производств.
«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», — объяснил Ионин.
Он также добавил, что за перерасчетом могут обратиться лица, служившие в армии, жены военных, люди, необоснованно арестованные, а также те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.
Он подчеркнул, что многие категории населения даже не знают о том, что им полагаются доплаты.
Как он отметил, ранее в Госдуму вносили законопроект, согласно которому отдельное ведомство должно было следить за правильностью начисления выплат.
«Законопроект не отклонили прямо, получилось хитро: нужен был отзыв из правительства, который не пришел в установленный срок. Но мы будем предлагать и дальше», — заключил Ионин.
Ранее сообщалось, что в ПФР раскрыли схему расчета будущих пенсий.