Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Как сообщалось, в 2019 году произойдет окончательный переход к цифровому формату вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ.
В понедельник утром прекращают вещание в аналоговом формате все основные федеральные, общероссийские каналы в Москве и Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях,
Как рассказал ранее директор РТРС Андрей Романенко, с понедельника в течение недели на экранах телевизоров у тех, кто не приготовился к переходу, будет транслироваться информационный ролик, подробно рассказывающий об отключении аналогового вещания с указанием, как и где купить необходимое оборудование, как его подключить и настроить.
В случае возникновения дополнительных вопросов запущена «горячая линия» 8−800−220−20−02. «На “горячей линии” можно задать вопросы, каким образом администрация того или иного субъекта РФ оказывает адресную помощь социально незащищенным слоям населения, а во всех 20 субъектах РФ, которые будут отключаться 15 апреля такая помощь предусмотрена», — сказал Романенко. Параллельно во всех 20 регионах будут работать всего около 15 тысяч волонтёров, готовых выехать к телезрителям для помощи к подборе оборудования, его установке и настройке.
По данным РТРС, сегодня в России продается более 2000 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, что составляет 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора — чуть больше 6000 руб. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам, цена которых начинается с 990 руб. Если модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2.
Проблем с доступностью недорогих приставок (по цене 990 руб.) нет, заявил ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Согласно утвержденному правительством графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключается в РФ в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.
Пилотный проект по переходу с «аналога» на «цифру» начался 3 декабря прошлого года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным, что позволяет с уверенностью перейти к поэтапному отключению аналогового вещания федеральных общедоступных телеканалов по всей стране.
11 февраля на «цифру» перешли семь наиболее подготовленных на тот момент регионов — Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. По оценке Минкомсвязи, первая волна отключения прошла успешно.
В соответствии с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009−2018 годы» в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.
В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», в состав второго: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».