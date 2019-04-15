Чихать и плакать: весенний гайд для аллергиков
Можно ли навсегда избавиться от поллиноза и при чем тут психологическая помощь.
Можно ли навсегда избавиться от поллиноза и при чем тут психологическая помощь.
Пока автомобилисты ужасаются 10 баллам в «Яндекс. Пробках», весной от таких показателей на картах пыльцевого мониторинга плачут (порой в буквальном смысле этого слова) аллергики. Подобные сервисы страдающих от поллиноза, которых всего в России порядка 30 млн человек, шутливо называют «Пыльца. Пробки». «Красные» 10 баллов по пыльце ольхи уже были, но самое неприятное еще впереди. Как максимально комфортно пережить поллиноз, можно ли от него навсегда избавиться (спойлер — можно) и зачем аллергикам психологическая помощь, разбирались «Известия».
Аллергики уже в зоне риска — на картах мониторинга пыльцы повышение показателей зафиксировали в середине марта. Из «красной» критической в «оранжевую» зону перешла ольха, и на подходе самый «злой» аллерген — береза. В ряде европейских городов от нее вообще отказались, чтобы не мучать поллинозников, тем более что городские березы еще «злее» сельских — к таким выводам пришли в польском Центре исследований экологической аллергии.
«Пыление березы началось на территории России: в Воронеже и Белгороде зафиксировано первое цветение, — говорят в сервисе оценки самочувствия аллергиков “Пыльца Club”. — До начала массового цветения нас может отделять 1,5−2 недели при условии тенденции повышения температуры».
По прогнозам Центра аллергологии и иммунологии, пик концентрации пыльцы в столице, например, придется на конец апреля — начало мая. В конечном счете многое зависит от погоды: сухая погода— главный враг сезонных аллергиков (так, 31 марта
«Дождь не всегда хорош для аллергиков. От измороси только тяжелее — пыльца намокает и опускается ниже. Если аллергик живет на 1−3 этаже, ему после такого дождя отнюдь не лучше», — отметила в беседе с «Известиями» педиатр,
В 1960-х годах аллергия была у 2−3% населения. Сейчас она есть у 40−50% жителей развитых стран — такие данные приводил главный внештатный
Поллиноз (от англ. pollen — пыльца) уже хорошо изучен. О связи между аллергическими реакциями и циркуляцией пыльцы впервые заговорили в XIX веке: в 1873 году британский врач Чарльз Блэкли, сам страдавший от поллиноза, написал книгу «Экспериментальные исследования природы и причин летнего катара». Одна из распространенных гипотез происхождения аллергия — «гигиеническая»: грубо говоря, привыкнув к чистоте, иммунитет начинает бороться, с чем не надо. В случае поллиноза — с пыльцой.
|Справка «Известий»
|Насморк, слезотечение, зуд (в носу, на нёбе) и «песок» в глазах, проблемы с кожей и другие осложнения вплоть до анафилактического шока — всё это у поллинозников из-за порядка 50 растений, которые распространяют пыльцу. В России их намного меньше. Весной «пылят» ольха, орешник и береза, летом аллергенные травы (например, тимофеевка и мятлик), а в конце лета — начале осени сложноцветные: полынь, лебеда.
|«В США очень распространена также аллергия к амброзии, которая была завезена в Россию в начале XX века и сейчас на юге России представляет большую проблему для детей и взрослых, страдающих аллергией к пыльце амброзии, особенно в Ставропольском и Краснодарском краях», — подчеркивают в Научно-клиническом центре аллергологии, иммунологии и дерматологии. По данным Минздрава, в России больше всего детей с аллергической реакцией на пыльцу растений как раз на юге — в Карачаево-Черкесии, Марий Эл и Ростовской области.
Поллиноз может впервые дать о себе знать и у взрослых, но чаще всё же начинается в детском возрасте. В первый год его диагностировать сложно — симптомы похожи на ОРВИ. Но если они не проходят за 7−10 дней или хотя бы не идут на спад, да еще и чешутся глаза, есть повод задуматься, объясняет
После того как одно и то же повторяется второй или третий сезон подряд, можно провести тестирование и определить аллергены, вплоть до конкретных растений. Но такие подробности порой излишни, считает Морозова. «Это нужно, если мы говорим про возможность сбежать от аллергии. Как только мы видим, что концентрация нашего аллергена в воздуха повышается, можно планировать отъезд», — объяснила специалист.
Но возможность уехать из города мало кому выпадает. Кроме того, в Европе можно встретиться с теми же аллергенами, на средиземноморском побережье — с «пылящей» оливой. А в азиатских странах (например, Таиланде), где, казалось бы, уж точно не встретишь привычные «злые» деревья, много спор грибов, которые тоже могут вызвать аллергическую реакцию.
По данным Минздрава, в 2014—2017 годах было зафиксировано на 12% меньше случаев заболевания поллинозом среди взрослых. Среди детей показатели, наоборот, выросли — на 5%. Пять лет назад на 100 тыс. детей приходилось 498 случаев аллергического ринита, в 2017-м — 521. Впрочем, статистика строится на выявленных случаях — реальная картина может быть хуже.
Отказ от похода к аллергологу и самолечение могут привести к серьезным последствиям, предупреждает врач
Антигистаминные препараты делятся на препараты первого и второго поколения — и это лишь один из нюансов. Для того чтобы правильно подобрать лекарство, нужно учесть множество факторов, — объясняет она. — Например, седативный эффект — сонливость, о которой постоянно говорят в контексте антигистаминов первого поколения, может оказаться полезным для эффективного лечения.
Хотя в большинстве случаев предпочтительнее использовать препараты последнего поколения, добавляет эксперт.
Вообще набор лекарств, из которых может состоять аптечка аллергика, выглядит примерно так: глазные капли, назальные спреи, собственно антигистаминные препараты, ингаляторы, барьерные мази и адреналин — для тех, кто находится в группе риска по анафилактической реакции.
Средства, которые использует современная медицина в борьбе с поллинозом, можно разделить на две группы: это медикаменты с превентивным, профилактическим действием, и медикаменты, которые купируют уже появившиеся симптомы.
Первые не действуют сразу — нужно принимать их несколько дней, чтобы появился эффект. Назначить их должен врач.
Одна из распространенных ошибок, связанных с любовью россиян к самолечению, использование сосудосуживающих препаратов — не только во время приступов аллергии, но и простуды. Многие не соблюдают инструкцию, которая говорит, что использовать дольше 5 дней их нельзя. В итоге видоизменяется слизистая, отсюда привыкание, что чревато намного более серьезными проблемами, чем насморк, подчеркивает Елена Шуватова. В случае поллинозников их могут назначить при аллергическом отеке, но под строгим контролем.
У одних поллиноз проходит легко (правильнее сказать — терпимо), у других доходит до приступов бронхиальной астмы и перекрестной аллергии — это когда организм реагирует не только на пыльцу, но и ряд привычных продуктов типа яблок и яиц.
«Я часто говорю пациентам: я могу заставить нос дышать, прекратить глаза слезиться, но не могу вытянуть туман из головы, который в это время присутствует у пациента. Когда всё как будто за стеклом и не с тобой, — рассказывает педиатр,
Екатерина Морозова не понаслышке знает, что такое поллиноз, и когда дело дошло до бронхиальной астмы и перекрестной аллергии, прошла АСИТ. АСИТ, аллергенспефицическая иммуная терапия — это возможность навсегда избавиться от аллергии или свести симптомы к минимуму, говорят эксперты.
По словам Морозовой, многие пациенты впервые узнают о шансе полностью избавиться от аллергии от нее. Хотя такое лечение впервые было использовано для поллинозников в 1911 году, а в России этот метод успешно применяется более 30 лет для избавления от аллергических реакций на пыльцу деревьев, злаковые травы, сорняки и клещей домашней пыли.
|Справка «Известий»
|Суть терапии состоит в том, что больному вводят аллергены (это либо уколы, либо капли под язык), постепенно увеличивая дозу, исправляя иммунный сбой, которым по сути и является аллергия. АСИТ начинают в декабре и длится порядка пяти месяцев.
|При особых показаниях от аллерголога, пульмонолога или иммунолога пройти процедуру можно даже по ОМС, но препараты придется купить самостоятельно. Годичный курс сублингвальной АСИТ (а повторяют ее минимум три года) обойдется примерно в 30−35 тыс. рублей, и терапия обещает многолетнюю ремиссию.
«АСИТ можно проводить с 5−6 лет в зависимости от контактности ребенка — нужно очень подробно расспрашивать пациента о побочных эффектах. Врачи не могут увидеть начальные признаки побочных действий, — объясняет педиатр. — Если ребенок к пяти годам может объяснить, чешется ли у него под языком, то можно начинать». По словам специалиста, бывают случаи, когда
Врач
На вооружение нужно брать и немедикаментозные способы борьбы с поллинозом. Даже если уехать не удалось, есть способы избегать контакта с аллергеном. «Когда врачи говорят, что не надо гулять с
Поллиноз совпадает с майскими праздниками — тогда еще в деле «злая» береза. Аллергиков не надо тащить на природу.
Лучше остаться в Москве, в квартире с закрытыми окнами, даже если очень хочется их открыть. Открытое окно можно завесить мокрой тканью, но обязательно постирать ее после — иначе в доме заведется еще один источник аллергена.
Есть еще ряд бытовых советов: пылесборники убрать, поставить увлажнитель воздуха, проводить влажную уборку чаще обычного, минимум один раз в неделю стирать белье, переодеваться и принимать душ сразу по приходу домой (чтобы смыть пыльцу). При проветривании нужно учитывать, что утром и вечером деревья «пылят» сильнее. Чтобы следить за ситуацией, аллергикам рекомендуют пользоваться сервисами пыльцевого мониторинга — в России это «Аллерготоп».
Но с контролем важно не переусердствовать — от стресса станет только хуже, а сезонная аллергия, даже при легких симптомах, и так сильно изматывает. В России пока нет традиции как санаторной реабилитации аллергиков, так и их психологической поддержки, говорит медицинский директор «Аллерготопа» Елена Шуватова. А зря, уверена она: в США, например, работа психологов с аллергиками предусмотрена медицинской системой.
«При любом подозрении на аллергию надо первым делом идти к аллергологу. Одной психотерапией аллергию не вылечишь, потому что болезненное состояние перешло уже “на уровень тела”. Но помощь психотерапевта тоже очень важна: она помогает людям с соматическими болезнями уйти от собственных психологических проблем, которые через цепочки запускаемых в теле биохимических реакций приводят к различным нарушениям в тканях», — резюмировала кандидат медицинских наук.
Екатерина Кориненко