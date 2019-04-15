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04:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Интернет-пользователи проиграли в лотерею

В рунете новая схема мошенничества.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. По данным «Ъ», оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей, а выводить деньги могли через сим-карты Tele2. В самом операторе не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством.

В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, рассказал источник «Ъ». По его словам, пользователи получали предложение поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2, утверждает источник: «Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора». После этого мошенник через личный кабинет на сайте Tele2 якобы выводит средства.

В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб: «Установить факты мошенничества возможно только по результатам оперативно-разыскной деятельности, что не входит в сферу полномочий Роскомнадзора». В МВД не предоставили комментариев. Источник «Ъ» в правоохранительных органах отметил, что «любые возможности для анонимных проводок, которые потенциально могут быть использованы для криминальных схем, будут проверяться и пресекаться».

Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы в том числе устанавливают лимиты по снятию наличных — обычно это 5−15 тыс. руб. в день и до 400 тыс. руб. в месяц. По словам источников «Ъ» на рынке связи, у Tele2 лимит трансакции составляет 15 тыс. руб., но трансакций можно совершить до 50 в сутки. На сайте Tele2 указано, что перевод средств с мобильного счета ограничен 600 тыс. руб. в месяц, а лимит на получателя в день — 100 тыс. руб. Как сообщал «Ъ» в ноябре 2018 года, ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами уже предлагали депутаты во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно их законопроекту, обязательному контролю должны подлежать операции по счету мобильного свыше 50 тыс. руб. (сейчас лимит — 600 тыс. руб.).

В Tele2 заявили «Ъ», что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно борется с фродом, настаивают в пресс-службе Tele2. Там уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком. У Tele2 общий лимит на все сервисы мобильной коммерции составляет 1 млн руб. на сим-карту в месяц, банки-партнеры ставят свои лимиты на пополнение банковской карты — до 600 тыс. руб. в месяц, указали в операторе. В Газпромбанке не ответили на запрос «Ъ».

В ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора. «Он у Теle2 превышал привычные показатели в несколько раз, мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели», — заявил «Ъ» владелец ChronoPay Павел Врублевский. Через несколько недель, по его словам, оператор перестал работать с ChronoPay, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

Уязвимость в системе платежей Tele2 действительно есть, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Есть впечатление, что она создана оператором осознанно, чтобы продемонстрировать рост ARPU (средняя выручка с абонента в месяц.— “Ъ”) и оборота, который может достигать за месяц нескольких процентов», — утверждает он. Кроме того, абонентская база оператора может расти за счет сим-карт, которые используются для вывода средств, считает господин Муртазин. По итогам 2018 года абонентская база оператора выросла на 1,7 млн, до 42,3 млн подключений, а ARPU — на 11,5%, до 281 руб.

Схема мошенничества с массовыми переводами на счета абонентов мобильных операторов и выводом денег на сторонние карты ненова, она начала активно использоваться еще в 2010 году, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. При этом, с точки зрения оператора, такая активность хотя и выглядит подозрительно, но не является по факту хищением, потому что деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос, отмечает он.

В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» в последнее время не отмечали подозрительных пополнений, в МТС отказались от комментариев. Но ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтверждает, что «подобные истории» уже происходили с другими операторами. Но эксперт сомневается, что сами они могут получать в результате серьезные выгоды, поскольку «это капля в море, если сравнивать с доходом от обслуживания абонентов».

Юлия Тишина, Владислав Трифонов

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