Интернет-пользователи проиграли в лотерею
В рунете новая схема мошенничества.
В рунете новая схема мошенничества.
В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы
В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб: «Установить факты мошенничества возможно только по результатам
Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы в том числе устанавливают лимиты по снятию наличных — обычно это 5−15 тыс. руб. в день и до 400 тыс. руб. в месяц. По словам источников «Ъ» на рынке связи, у Tele2 лимит трансакции составляет 15 тыс. руб., но трансакций можно совершить до 50 в сутки. На сайте Tele2 указано, что перевод средств с мобильного счета ограничен 600 тыс. руб. в месяц, а лимит на получателя в день — 100 тыс. руб. Как сообщал «Ъ» в ноябре 2018 года, ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами уже предлагали депутаты во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно их законопроекту, обязательному контролю должны подлежать операции по счету мобильного свыше 50 тыс. руб. (сейчас лимит — 600 тыс. руб.).
В Tele2 заявили «Ъ», что жалоб на мошенничество с использованием
В ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора. «Он у Теle2 превышал привычные показатели в несколько раз, мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели», — заявил «Ъ» владелец ChronoPay Павел Врублевский. Через несколько недель, по его словам, оператор перестал работать с ChronoPay, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.
Уязвимость в системе платежей Tele2 действительно есть, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Есть впечатление, что она создана оператором осознанно, чтобы продемонстрировать рост ARPU (средняя выручка с абонента в месяц.— “Ъ”) и оборота, который может достигать за месяц нескольких процентов», — утверждает он. Кроме того, абонентская база оператора может расти за счет
Схема мошенничества с массовыми переводами на счета абонентов мобильных операторов и выводом денег на сторонние карты ненова, она начала активно использоваться еще в 2010 году, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. При этом, с точки зрения оператора, такая активность хотя и выглядит подозрительно, но не является по факту хищением, потому что деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос, отмечает он.
В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» в последнее время не отмечали подозрительных пополнений, в МТС отказались от комментариев. Но ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтверждает, что «подобные истории» уже происходили с другими операторами. Но эксперт сомневается, что сами они могут получать в результате серьезные выгоды, поскольку «это капля в море, если сравнивать с доходом от обслуживания абонентов».
Юлия Тишина, Владислав Трифонов