Ученые рассказали о влиянии йоги на сердце
Последние исследования демонстрируют пользу йоги для снижения уровней артериального давления, холестерина, стресса и ожирения. Однако здесь есть некоторые нюансы, передает Medicalxpress.
Последние исследования демонстрируют пользу йоги для снижения уровней артериального давления, холестерина, стресса и ожирения. Однако здесь есть некоторые нюансы, передает Medicalxpress.
«Существует огромное количество литературы, в которой говорится, что психосоциальные стрессоры, такие как тяжелая работа и напряжение в семье, а также тревога и депрессия, связаны с повышенным риском
Так, согласно результатам масштабного исследования, опубликованного в научном журнале European Journal of Cardiovascular Nursing, среди людей с пароксизмальной формой (наиболее распространенной) фибрилляции предсердий занятия йогой в течение 12 недель способствовали снижению частоте сердечных сокращений и улучшали показатели артериального давления по сравнению с теми, кто не практиковал йогу.
«Но йога очень разнообразна, у нее множество разных стилей и акцентов, поэтому нужно правильно подбирать упражнения для людей с разными недугами. Некоторые позы (например, когда голова ниже уровня сердца — прим. “РГ”) могут нанести вред людям с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением», — отметила доцент медицины в Гарвардской медицинской школе доктор Глория Йех.
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