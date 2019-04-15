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07:12 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые рассказали о влиянии йоги на сердце

Последние исследования демонстрируют пользу йоги для снижения уровней артериального давления, холестерина, стресса и ожирения. Однако здесь есть некоторые нюансы, передает Medicalxpress.

Источник: Здоровье Mail.Ru

«Существует огромное количество литературы, в которой говорится, что психосоциальные стрессоры, такие как тяжелая работа и напряжение в семье, а также тревога и депрессия, связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. При хроническом стрессе симпатическая нервная система перегружена, что может привести к воспалению и повышению артериального давления. С помощью глубокого дыхания и расслабления, которое происходит во время йоги, получается затормозить реакцию организма на стресс, что в итоге очень полезно для сердца», — рассказал доцент кафедры медицины в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте доктор Пуджа Мехта.

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Так, согласно результатам масштабного исследования, опубликованного в научном журнале European Journal of Cardiovascular Nursing, среди людей с пароксизмальной формой (наиболее распространенной) фибрилляции предсердий занятия йогой в течение 12 недель способствовали снижению частоте сердечных сокращений и улучшали показатели артериального давления по сравнению с теми, кто не практиковал йогу.

«Но йога очень разнообразна, у нее множество разных стилей и акцентов, поэтому нужно правильно подбирать упражнения для людей с разными недугами. Некоторые позы (например, когда голова ниже уровня сердца — прим. “РГ”) могут нанести вред людям с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением», — отметила доцент медицины в Гарвардской медицинской школе доктор Глория Йех.

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