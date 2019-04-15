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10:58 (мск), источник: ТАСС

Москвичам прочтут лекцию о пользе анализов 18 апреля в парке «Зарядье»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/ — Слушатели узнают о наиболее распространенных видах анализов и о подготовке к ним.

Источник: AP 2019

Лекцию «Зачем сдавать анализы» прочтут посетителям павильона «Заповедное посольство» в столичном парке «Зарядье» 18 апреля. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

«Руководитель центра лабораторной диагностики городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Ольга Калачева расскажет о том, какие существуют виды анализов, что они помогают установить и как меняются с развитием медицины.

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Слушатели узнают о самых распространенных видах анализов, как готовиться к их сдаче, кто и в каких случаях их назначает, а также как интерпретируют полученные результаты", — говорится в сообщении.

Также темой лекции станет лабораторная диагностика. После мероприятия желающие смогут задать эксперту свои вопросы.

Для того чтобы принять участие в лекции, необходимо заранее зарегистрироваться. Трансляция встречи будет вестись на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на странице Департамента здравоохранения Москвы в Facebook.

Мероприятие проводится в рамках цикла лекций о современной медицине и здоровье «Бегу к врачу», запущенного в 2017 году столичным Департаментом здравоохранения.

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