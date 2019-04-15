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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Речь идет о видео на легендарную песню «Айсберг», которое было снято еще в 80-х годах.

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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Гостелерадиофонд России решил сделать подарок поклонникам творчества Аллы Пугачевой и опубликовал клип на всеми любимую песню «Айсберг».

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Тест: хорошо ли вы знаете песни Аллы Пугачевой

Это видео было снято еще в начале 1980-х годов, однако тогда советские власти запретили пускать его эфир за «чрезмерную вольность». Дело в том, что на кадрах ролика рыжеволосая певица лежит на льдине в довольно откровенной, по тем временам, манере. Из-за этого клип появился в эфире лишь единожды — на Ленинградском ТВ, а после был запрещен к показу на центральных телеканалах.

Однако в минувшее воскресенье, 14 апреля, видео было опубликовано на странице Гостелерадиофонд в YouTube в оригинальном качестве. Видимо, таким образом, филиал ВГТРК решил поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием. К слову, уже через пару дней в Кремле пройдет юбилейный концерт певицы.

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