Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Речь идет о видео на легендарную песню «Айсберг», которое было снято еще в 80-х годах.
Речь идет о видео на легендарную песню «Айсберг», которое было снято еще в 80-х годах.
Гостелерадиофонд России решил сделать подарок поклонникам творчества Аллы Пугачевой и опубликовал клип на всеми любимую песню «Айсберг».
Это видео было снято еще в начале 1980-х годов, однако тогда советские власти запретили пускать его эфир за «чрезмерную вольность». Дело в том, что на кадрах ролика рыжеволосая певица лежит на льдине в довольно откровенной, по тем временам, манере.
Однако в минувшее воскресенье, 14 апреля, видео было опубликовано на странице Гостелерадиофонд в YouTube в оригинальном качестве. Видимо, таким образом, филиал ВГТРК решил поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием. К слову, уже через пару дней в Кремле пройдет юбилейный концерт певицы.