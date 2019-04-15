Фотограф из Новосибирска снял пролет МКС на фоне Солнца
НОВОСИБИРСК, 15 апр — РИА Новости. Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца и опубликовал фотографии в Instagram.
НОВОСИБИРСК, 15 апр — РИА Новости. Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца и опубликовал фотографии в Instagram.
Фотограф отметил, что транзит МКС перед диском Солнца интересен тем, что его продолжительность составляет 0,9 секунды, поэтому нужно максимально точно рассчитать время и место съемки. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду.
«В этот момент расстояние между мной и станцией было 900 километров, и поймать такую “муху” за такой короткий временной отрезок весьма не просто», — рассказал фотограф в своем блоге, пояснив, что попавшее в кадр черное пятно на Солнце — это место выхода силовых магнитных линий, где температура падает за счет замедления течения плазмы.
Поляков несколько лет занимается проектом «Мобильная обсерватория» — с помощью специального оборудования он фотографирует звездное небо и различные интересные астрономические события.
Читайте также