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11:05 (мск), источник: РИА Новости

Фотограф из Новосибирска снял пролет МКС на фоне Солнца

НОВОСИБИРСК, 15 апр — РИА Новости. Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца и опубликовал фотографии в Instagram.

Фотограф отметил, что транзит МКС перед диском Солнца интересен тем, что его продолжительность составляет 0,9 секунды, поэтому нужно максимально точно рассчитать время и место съемки. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В этот момент расстояние между мной и станцией было 900 километров, и поймать такую “муху” за такой короткий временной отрезок весьма не просто», — рассказал фотограф в своем блоге, пояснив, что попавшее в кадр черное пятно на Солнце — это место выхода силовых магнитных линий, где температура падает за счет замедления течения плазмы.

Поляков несколько лет занимается проектом «Мобильная обсерватория» — с помощью специального оборудования он фотографирует звездное небо и различные интересные астрономические события.

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