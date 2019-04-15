РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»
Детские пособия, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переводить на карты национальной платежной системы «Мир».
Детские пособия, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переводить на карты национальной платежной системы «Мир».
Соответствующие требования содержатся в постановлении правительства от 11 апреля, сообщает РБК со ссылкой на документ.
В платежной системе «Мир» пока никак не прокомментировали информацию.
Напомним, первая карта «Мир» была выпущена в декабре 2015 года. Оператором платежной системы Национальная система платежных карт (НСПК). 100% акций НСПК принадлежат Банку России.
В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переводе на карты «Мир» выплат бюджетников и пенсионеров. С 1 июля 2018 года на эти карты получают зарплаты уже все бюджетники, а студенты государственных вузов — стипендии. С февраля 2019 года на карту «Мир» также переводят пенсии и соцвыплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов.
Полностью переход на национальную платежную систему завершится к 1 июля 2020 года, что обеспечит рост эмиссии как минимум до 65−70 млн штук.