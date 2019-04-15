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09:23 (мск), источник: m24.ru

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Как правильно принимать ванну, рассказал обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделения помощи на дому поликлиники № 121 Василий Фролов, сообщает Агентство «Москва». Он не рекомендует долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой.

В частности, врач утверждает, что посещение бани с прогреванием организма и контрастным омовением раз в неделю никому не навредит, а даже напротив. А вот дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, не советуют.

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В ванне с водой до 35 градусов можно посидеть 15 минут. Если задержаться, увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды. Кроме того, вредно это и для кожи — быстрее идет процесс старения.

Не стоит ежедневно пользоваться мочалкой — ее лучше заменить мягким гелем для душа. Фролов пояснил, что ее частое использование увеличивает риск микротравм кожи и провоцирует сухость кожи, что негативно в плане развития дерматологических заболеваний.

Эксперт отмечает, что оптимально использовать мочалку два-три раза в неделю, скрабом для тела тоже не следует пользоваться часто, лучше один раз в неделю.

Голову при нормальной жирности рекомендуется мыть дважды в неделю. Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней. После мытья обязательно нужно вытереться насухо, особенно между пальцев ног для профилактики грибка.

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